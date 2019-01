Se intampla pe soselele Romaniei. Un autocar cu 30 de persoane a luat foc

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 30 de persoane la bord a luat foc in mers, in Trifești, județul Neamț, oamenii reușind sa iasa din autovehicul fara sa fie raniți informeaza Mediafax.Potrivit ISU Neamț, incendiul a izbucnit la un autocar in care erau 30 de oameni, care se duceau la serviciu. „La locul…

- Cel putin 3 persoane au murit, miercuri dimineata, intr-un incendiu declansat intr-o locuinta din insula nipona Sado, din Marea Japoniei, transmite DPA, potrivit Agerpres. Conform presei locale este vorba de un cuplu in varsta si de fiul lor, aflat in vizita de Anul Nou.Citește și: ALERTA…

- Un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevii din sudul Serbiei, taindu-l in doua și provocand moartea a cinci persoane, transmite poliția locala citata de BBC News. Zeci de persoane au fost raniți și doi adolescenți sunt in stare foarte grava dupa accidentul produs vineri dupa-amiaza, langa…

- I.N. Roman s a nascut pe 20 iulie 1866, in comuna Tropoclo, judetul Ismail, astazi satul Rauseni din judetul Botosani. Era fiul unui baci roman, originar din Satu Lung. Personalitatea lui Ioan N. Roman a fost si este foarte cunoscuta in Constanta, in Medgidia, dar si in Dobrogea, cat si pe plan national.…

- Bogdan este un tanar a carui iubita a murit in urma tragediei de la clubul Colectiv din Capitala, din urma cu trei ani. Acum, acesta s-a inscris la un show matrimonial pentru a-și gasi jumatatea. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care Gabriela Cristea o modereaza la postul de televiziune…

- Tanarul care a provocat accidentul din localitatea Ovidiu, judetul Constanta, in care doua femei si un copil de trei ani au murit, iar o a patra femeie a fost ranita, a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile.

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit vineri, in localitatea Livezile, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit (saivan), proprietatea lui I.D. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații…

- Un marinar roman, aflat in componența echipajului unui transportor petrolier care efectua un voiaj international intre Australia si America de Sud a disparut in timpul serviciului, scrie Agerpres citandu-l pe presedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) Adrian Mihalcioiu. Familia sefului-mecanic…