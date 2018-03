Se intampla in Romania si arata ca se poate. Cum a ajuns Clujul un oras viu, in care oamenii se gandesc cu optimism la viitor - Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 8 ani, Oltenia a fost regiunea din care au plecat cele mai multe persoane la munca in strainatate. Statisticile oficiale arata ca numarul acestora se apropie de 5.000. Iar principalele motive sunt salariile mici si conditiile proaste de munca din Romania.

- FIBA Europe a anuntat, marti, ca Romania va gazdui editia din 2018 a Campionatului European de baschet 3x3 pentru a treia oara de la infiintarea competitiei, in 2014. Gazda turneului final va fi Bucuresti, intre 14-16 septembrie. La turneul final vor lua parte cele mai bune 12 echipe, la feminin…

- Violonista Cristina Anghelescu și pianistul Andrei Banciu vor concerta impreuna pe scena Salii Radio, intr-un recital de sonate de Mozart, Beethoven & Strauss, joi, 22 martie, de la ora 19.00. Prima lucrare in programul recitalului va fi Sonata in mi minor de Mozart, urmata de Sonata nr. 5 in fa major,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul trebuie sa fie ca Viena,…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Dupa ce Ministerul Apararii Nationale si cel al Economiei au anuntat semnarea actelor vizand productia de transportoare blindate, Ioan Popa, primarul Resitei, spune ca acestea sunt de bun augur pentru municipiul de pe malurile Barzavei. Intr-unul dintre cazuri, este vorba despre producatorul…

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a situat in 2016 pe antepenultimul loc intre statele UE atat procentajul in PIB al sumelor alocate pentru sanatate, cat si la procentajul in PIB al banilor dati de stat pentru educatie. Cu 4% din PIB pentru sanatate ne-am situat la mare distanta de media…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta. La nivelul UE, in…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Orasul Praga este pe primul loc în UE în ceea ce privește ușurința cu care se gasește un loc e munca, iar Clujul este pe locul al doilea.În Praga 72% dintre respondentii unui sondaj au spus ca este usor sa gaseasca un loc de munca în capitala Cehiei. Pe urmatoarele…

- Eurostat arata ca dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale comertului cu amanuntul in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, au fost inregistrate in Romania (+11,0%), urmata de Ungaria (+7,5%), Letonia (+7,2%) si Franța (+6,3%). In aceeasi…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- DECLARATIA DE DEPENDENTA. PSD Cluj, "trup si suflet" alaturi de Dragnea - FOTO Departe de ochii presei, social-democratii clujeni s-au intalnit vineri, la ceas de seara, pentru a-si desemna delegatii la Congresul ce va stabili inca o data ceea ce se vede si ca ochiul liber. Ca partidul isi va continua,…

- Pescuitul in Romania, un business in ape tulburi. Țara peștilor disparuți Braconajul cu curent electric, decimarea in masa a exemplarelor mari, microhidrocentralele și balastiere ce polueaza apele sunt principalele cauze ale dispariției speciilor valoroase și a celor neadaptate. Deși pescuitul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit miercuri, la sediul municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata în Bucuresti pentru a identifica oportunitati de implicare în proiecte de anvergura, a

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul. "Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau la data comiterii faptelor pentru societatea romana Evitrans. Ei furau roti in timpul perioadei lor de odihna, le transportau apoi in Romania impreuna cu incarcatura lor, pentru a le revinde la preturi cuprinse intre 200 si 350 de euro bucata,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. In aceasta perioada iți poți face o serie de controale și investigații gratuite,…

- Ziua de 5 februarie 2018 se anunta linistita ca orice zi de luni in Romania. Proaspat pricopsiti cu o noua reforma fiscala, romanii isi beau cuminti cafelutele bine-meritate de dupa weekend, in asteptarea fatidicei ore doua dupa amiaza, cand temutul CEx sau birou al partidului de guvernamant va aduce…

- Un nou succes pentru sportul romanesc. Cele cinci nominalizari la feminin le includ pe Cristina Neagu, Isabelle Gullden (Suedia), Nora Mork (Norvegia), Stine Bredal Oftedal (Norvegia) si Nicke Groot (Olanda). La masculin au fost nominalizati handbalistii Sagor Sagosen (Norvegia), Nikola Karabatici…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- Electroputere SA Craiova a vandut doua terenuri si cladirile aferente catre firma Electroputere Parc, dezvoltatorul mallului cu acelasi nume, pretul total fiind de 9,88 milioane euro, din care 7,7 milioane euro au fost achitati la data semnarii contratului. Restul de 2,18 milioane euro vor…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Dirijorul francez Olivier Robe revine la Sala Radio, la pupitrul Orchestrei de Camera Radio miercuri, 24 ianuarie, ora 19.00, intr-un concert care va avea ca protagoniști doi pianiști cu o remarcabila prezența pe scena muzicala internaționala: Cristian Niculescu și Zsuzsa Balint. Prima lucrare pe afișul…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Un tanar IT-ist care s-a mutat de un an in Cluj-Napoca, dupa ce a studiat in Bucuresti si Londra, a dezvoltat o platforma pentru universitați. „Te invata cum sa faci campanii de publicitate online. Are mai multe functii aici. In mod normal, se adreseaza universitatilor”, spune el. Lucreaza in IT, asa…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Cushman & Wakefield Echinox isi consolideaza departamentul Capital Markets prin recrutarea Danei Sava, specialist cu o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar, care va ocupa pozitia de Senior Consultant in cadrul departamentului Investment & Capital Markets. Din noua postura, Dana…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…