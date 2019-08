Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane o tara cu o puternica vulnerabilitate in ceea ce priveste riscurile catastrofice si protectia locuintelor la valoarea lor de piata, prin asigurari facultative. In egala masura, exista un important potential de crestere a nivelului de...

- Antreprenorii care si-au imprumutat companiile sunt obligati sa le transformare in capital social al societatii daca firma are un activ net sub jumatate din capitalul social. Modificarile ar urma sa majoreze capitalizarea companiilor din Romania. „Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie…

- Sorin Mindrutescu, pana ieri unul dintre managerii romani cu cea mai buna reputatie pe plan local, trebuie sa plateasca sau sa depuna o garantie in valoare de 500.000 de euro la DNA pana astazi, 9 august, in caz contrar existand posibilitatea ca...

- Jucatorii campioanei României nu se mai tem de nimeni și forțeaza, cu optimism, calificarea în play-off-ul celei mai tari competiții intercluburi de pe continent. Prima batalie din dubla confruntare cu Celtic este diseara, de la ora 21:00, în Gruia. Elevii lui Dan Petrescu cred…

- Cazul unei fete din Republica Moldova, ajunsa in vila unui pensionar din Roma printr-o agentie de plasare a fortei de munca si care, prin intermediul unor romani, a anuntat Serviciul 112 ca este in pericol, e graitor in ceea ce priveste viteza de reactie si modul de actiune al politistilor, comparativ…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este marea surpriza a Campionatului European U21 din Italia si San Marino. „Tricolorii mici” au castigat grupa de foc cu Anglia, Franta si Croatia, iar acum se pregatesc pentru semifinala cu Germania. Inaintea confruntarii de la Bologna, presa germana este la picioarele…

- Lorinc Meszaros, prieten din copilarie al premierului Viktor Orban si unul dintre afaceristii care castiga contracte publice pe banda rulanta in Ungaria, a cumparat 1.290 de hectare de teren arabil in Romania. Lorinc Meszaros are mai multe investitii in agricultura, pe care le-a unit anul trecut intr-un…

- Cosmin Contra a analizat, la cald, prestatia tricolorilor in partida Norvegia - Romania 2-2, la Oslo. "Gurita" a catalogat drept un egal norocos rezultatul obtinut si a dat vina pe jucatori pentru greselile copilaresti de la cele doua goluri incasate. Selectionerul Romaniei a anuntat ca Ianis Hagi…