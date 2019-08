Ca stam prost cu demografia o știm… Se nasc tot mai puțin copii, iar speranța de viața crește. In acest context, al actualelor schimbari demografice și culturale din Romania, compania de consultanța EY a realizat o analiza comparativa a orașelor din Romania din punctul de vedere al varstei populației. Analiza iși propune sa identifice perspectivele de dezvoltare a orașelor din punct de vedere demografic. Schimbari majore in numai 5 ani In ultimii cinci ani, ponderea segmentului tanar (sub 15 ani) in populația totala a scazut progresiv, ajungand la 14,8% in 2018. Pe de alta parte, numarul romanilor…