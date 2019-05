Se intampla in Romania. La ora 01.00 a fost activat Planul Rosu. Accident cu victime multiple. Este implicat un microbuz

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un microbuz de transport calatori a intrat in coliziune cu un autoturism, fiind apoi proiectat intr-un copac de pe marginea soselei, accident rutier petrecut miercuri, pe DN 39E, intre Cumpana si Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit…

- Un militar din Constanta, Marius Gorea, a fost mutilat in spital, dupa ce a scapat miraculos cu viata dintr-un accident rutier. Ajuns in coma si cu fracturi grave, medicii i-au operat un picior si au amanat o interventie chirurgicala la mana stanga, facand totul in ordinea gravitatii ranilor.

- A fost jale ieri in zona pe unde a trecut tornada. Copaci smulsi, stalpi de electricitate doborati, acoperisuri de case luate pe sus.Pe langa tot acestea a mai fost si un accindet de circulatie pentru care a fost activat Planul rosu. Sublocotenentul Lacramioara Chirea, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe autostrada A1 din Romania, la kilometrul 502.In eveniment au fost implicate un microbuz si o furgoneta.In microbuz se aflau zece cetateni bulgari unul dintre ei ramanand incarcerat .In total, patru dintre acestia au necesitat ingrijiri medicale, iar cinci s au…

- Zece persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu, conform Agerpres.ro. Un microbuz a fost implicat in accident. In urma accidentului rutier au rezultat 10 victime. La ora 16.30 a fost activat Planul Rosu de…

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara in judetul Buzau. Un microbuz de persoane a fost lovit de tren. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit ISU Buzau, pe DN 2 B, in zona localitatii C. A. Rosetti s a produs un accident intre un tren si un microbuz cu persoane."Avand in…

- Accident rutier in Navodari Un microbuz a fost implicat intr un eveniment rutier, vineri 5 aprilie, in zona Legmas, la iesire din Navodari, judetul Constanta, spre localitatea Lumina. Acesta a intrat in coliziune cu un autoturism Nissan. Politia a ajuns la fata locului.Vom reveni ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, la ora 08:40, la intersectia localitatilor Medies Vii si Medies Raturi, din judetul Satu Mare. Maiorul Ada Pop, purtatorul de cuvant al ISU Satu Mare, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "pompierii satmareni au fost solicitati sa intervina…