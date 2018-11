Cea mai importanta licitație privind o mare lucrare de infrastructura desfașurata in ultimii doi ani este blocata in hațișurile justiției, undeva pe la secția de contencios a Curții de Apel București. De remarcat ca guvernarea PSD nu a dus la bun sfarșit nicio astfel de mare licitație. Miracolul era sa se produca in octombrie, insa judecatorii au spus pas deocamdata. E greu de crezut ca vom avea finalizate in timp rezonabil (5- 10 ani) mari proiecte de infrastructura, in condițiile in care licitațiile dureaza minim 2 ani, iar contestațiile in Justiției cel puțin atat. Licitația in cauza vizeaza…