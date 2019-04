Se întâmplă în Cluj! Doi tineri, reținuți de polițiști după ce au poftit la un… cal FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul IPJ Cluj au prins in flagrant delict doi tineri care ar fi sustras o cabalina, apreciata la valoarea de circa 5.000 de lei. In urma depistarii, cabalina a fost recuperata, iar barbații reținuți pentru 24 de ore. Luni, 22 aprilie, in jurul orei 03:00, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin – Posturile de Poliție Beliș și Negreni – au depistat doi barbați de 28 și 17 ani, din județul Salaj, banuiți de sustragerea unei cabaline. La momentul depistarii, cei doi se deplasau pe acostamentul DN1E60, pe raza comunei Poieni, inspre Oradea. Aceștia purtau… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

