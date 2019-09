Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Joc Responsabil, reprezentata de cunoscutul psihiatru Cristian Andrei, se aliniaza tendințelor internaționale și lanseaza, in premiera pentru țara noastra, serviciul de consiliere psihologica online 24/7.

- In premiera in Romania, persoanele cu probleme legate de practicarea in exces a jocurilor de noroc au la dispozitie un serviciu de consiliere psihologica online, care poate fi accesat la orice ora si in orice...

- In premiera in Romania, persoanele cu probleme legate de practicarea in exces a jocurilor de noroc au la dispozitie un serviciu de consiliere psihologica online, se arata intr un comunicat al Asociatiei Joc Responsabil remis AGERPRES.Asociatia Joc Responsabil se aliniaza tendintelor internationale si…

- Persoanele cu probleme legate de practicarea in exces a jocurilor de noroc au la dispozitie, in premiera in Romania, un serviciu de consiliere psihologica online, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Joc Responsabil remis AGERPRES. "Asociatia Joc Responsabil se aliniaza tendintelor…

- Tipografia Arta îșiva inaugura saptamâna viitoare noul sediu situat pe Bulevardul Muncii cu o demonstrație a performantului utilaj de tipar Manroland 705LV Evolution. Potrivit reprezentanților tipografiei, printre caracteristicile și avantajele noului utilaj se numara: interfața…

- Ciprian Deac, autorul primului gol al CFR-ului din victoria de excepție reușita in deplasare cu Celtic, 4-3, a trasat principalele concluzii dupa ce ardelenii au avansat in play-off-ul Ligii Campionilor. CFR Cluj va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Partida tur e pe 20, august…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Au trecut aproape 20 de ani de cand in Romania au inceput sa prinda teren casele de pariuri sportive. Daca inițial au fost doar cațiva curajoși care s-au aventurat sa pașeasca in acest tip de business, ulterior, piața s-a largit, iar acum casele de pariuri au inceput sa rasara ca ciupercile dupa ploaie,…