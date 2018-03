Stiri pe aceeasi tema

- Gerurile si precipitatiile au lasat orasul Durlesti fara drumuri. Daca in Chisinau, mai apuci sa ocolesti gropile din asfalt, acolo ai nevoie de masina de teren ca sa ajungi la destinatie.

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Primaria municipiului Chișinau a prezentat astazi, un proiect - concept al reabilitarii pasajului subteran din bulevardul Dacia, amplasat in vecinatatea Spitalul clinic municipal Nr. 1 și a centrului comercial "MallDova" din Capitala.

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Patru persoane au fost ranite usor, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc in zona Calea Crangasi - bulevardul Constructorilor si in care au fost implicate doua autoturisme.Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește și: Soferii…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla in cautarea unor soluții de a fluidiza traficul rutier din mun. Chișinau. Asta in contextul ambuteiajelor care se creeaza in orele dimineții/serii pe strazile Capitala. Silvia Radu a anunțat in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera ca a…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut vineri noapte in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie. Acesta a fost urmarit in trafic si s-a tras focuri de arma asupra sa, noteaza News.ro. In goana sa nebuna, barbatul a lovit masina…

- In prezent, in cazul acumularii a 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. Potrivit unui proiect legislativ, șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Mai multi soferi care au fost trasi pe dreapta, noaptea trecuta, in cadrul operatiunii "Nopti Albe", erau beti la volan, dar nu au vrut sa recunoasca acest lucru. Unii, chiar au incercat sa ameninte agentii de patrulare.

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, este suspendat pe parcursul zilei de sambata, 24 februarie, de la ora 07.00 pana la ora 16.00, din cauza unor lucrari de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Anastasia Cecati, artista din Moldova care a fos ucisa de soțul ei, a lasat in urma un bebeluș de numai trei saptamani care va crește orfan de mama și de tata. Soțul Anastasiei și tatal bebelușului s-a aruncat de la etajul 7 dupa ce a omorat-o pe femeie. Momentan, fetița se afla in grija Directiei…

- Veste extrem de importanta pentru șoferi! Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere. Reamintim, ca, de-a lungul…

- Circulatia rutiera pe strada 31 August din Capitala, tronsonul cuprins intre strada Tighina și Ismail, va fi suspendata astazi, pana la ora 16. In zona vor avea loc lucrari de curatare a copacilor.

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobânda, ar fi vizata într-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt…

- Mai multe strazi din Capitala au prins culoare, iar semafoarele lumineaza in forma de inima in luna iubirii.Din aceasta seara, mai multe inimioare stralucesc pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant din Chisinau, acestea au aparut surprizator ca o declarație de dragoste facuta

- Mai multe treceri de pietoni din capitala vor fi securizate si iluminate, iar in apropierea institutiilor de invatamint ar putea fi instalate treceri pietonale cu denivelari. Actiunile sint incluse intr-un plan pentru securizarea participanților la trafic, prezentat astazi in cadrul sedintei primariei…

- Un veritabil carnaval venețian a fost organizat ieri intr-un hotel din Capitala. Oameni din cele mai inalte cercuri ale societatii, deghizati cu masti extravagante, s-au adunat impreuna pentru a le intinde o mana copiilor care au nevoie de ajutor.

- O parte din sateni protesteaza în fața Parlamentului, alții sunt gata sa adere la PD doar pentru a avea cu ce se deplasa acasa Chiar daca se afla la numai 30 km de Chișinau, satul Puhoi din raionul Ialoveni nu are o ruta directa de transport spre Capitala. Dupa 11 ani, în…

- Procuratura Anticoruptie anunta despre retinerea in seara zilei de joi, 8 februarie, a unui avocat din Chisinau. Acesta este banuit de determinarea expertului la formularea de concluzii false si trafic de influenta.

- Soferii implicati in accidente rutiere in Capitala nu vor mai fi nevoiti sa mearga la Dispensarul de Narcologie pentru testele de alcoolemie, ci vor putea face procedura pe loc.Angajatii Directiei de Politie din Chisinau au primit 10 alcoolscoape de ultima generatie.

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Chișinau – Dubasari, km 18 – 42; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km 40 - 70; R 6: pe segmentul de drum, localitațile Sarateni – Zahareuca; R 6: Orhei…

- Conducatorii auto prinsi în stare de ebrietate la volan ar putea fi obligati sa lucreze la morga, scrie realitatea.md Cu aceasta propunere a venit Inspectoratul Național de Probațiune, care spera ca anume în acest mod îi va responsabiliza pe șoferii cheflii. Ministrul…

- Dupa ce a efectuat o inspectie inopinata la Spitalul nr. 1 din Capitala, pentru a verifica starea lucrurilor din institutiile medicale, primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a cerut demisia directorului Directiei sanatate, Mihai Moldovanu, in cadrul sedintei saptamanale de luni, 5 februarie,…

- Un barbat din Capitala este cercetat penal intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat.

- Incident ca in filme pe strazile din Capitala. Doi șoferi s-au șicanat in trafic, urmare a faptului ca unul dintre ei l-a dus in eroare pe celalalt, mergand pe mijlocul carosabilului. Astfel, șoferul care vroia sa vireze la stanga a incetinit pentru a efectua manevra.

- Lentoarea cu care se misca autoritatile locale din Capitala atunci cand vine vorba despre modernizarea infrastructurii rutiere si de transport din zonele in care apar cladiri noi de birouri este, deja, proverbiala. Traficul va deveni si mai aglomerat fata de prezent, in conditiile in care, in 2018,…

- Protest in fata cladirii Guvernului de la Chisinau! Zeci de vinzatori care activeaza in pietele agricole din capitala si-au dat intilnire in fata institutiei, pentru a cere prelungirea patentei de intreprinzator, noteaza NOI.md. Oamenii spun ca veniturile mici nu le permit sa-si cumpere propriile aparate…

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Directorul gimnaziului-internat nr. 3 din Capitala și complicele acestuia, ambii banuiți de trafic de copii, vor ajunge pe banca acuzaților. Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au expediat in judecata dosarul in care acestia sunt invinuiti.

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- In timp ce autoritatile incearca sa faca fata ninsorilor care dau peste cap traficul in Chisinau, dar si in afara acestuia, soferii din tara se descurca cum pot si monitorizeaza situatia pe trasee.

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Se circula cu dificultate, marti, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Predeal si Comarnic, pe drumul dinspre statiunile montane. Politistii se asteapta ca numarul celor care se intorc spre Capitala sa creasca in orele urmatoare si recomanda rute alternative.

- Magie pe scena Teatrului de Opera si Balet "Maria Biesu" din Capitala. Renumitul desen animat "Regatul de Gheata" va fi jucat pentru a doua oara de 30 de actori renumiti din Odesa. Cu un peisaj desprins parca din filmul "Frozen", personajele principale Anna si Kristoff vor lupta cu fortele naturii pentru…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- Chef cu final tragic. Un sportiv, in varsta de 40 de ani, din Capitala, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat in cap. Incidentul s-a produs aseara intr-un local din sectorul Ciocana, unde avea loc o petrecere privata organizata de un grup de sportivi.

- „Riscam sa ramânem fara identitate naționala!”, atentioneaza specialistii, în timp ce moldovenii se plâng ca nu are cine-i ura în noaptea dintre ani O tradiție româneasca spune ca, în ajun de An Nou, gospodarii primesc cete de uratori, pentru…

- Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca va amenaja un parcaj auto rezervat pentru automobilele de serviciu pe terenul alaturat cladirii din strada Igor Vieru, 15/2. O dispoziție în acest sens a fost semnata de catre viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, transmite…

- In prima masina oprita politistii au gasit 85 de kg de petarde iar intr-o autoutilitara 800 de kilograme. Soferii nu aveau acte de provenienta și nici nu indeplineau condițiile legale de transport pentru o marfa atat de periculoasa. In urma cu aproximativ o saptamana oamenii legi au reușit…

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...

- Primarul general interimar, Silvia Radu, a insistat preț de citeva minute in cadrul ședinței saptaminale a Primariei Capitalei ca șeful Direcției generale comerț, alimentatie publica si prestari servicii, Marcel Zambițchi, sa-i spuna o data limita, cind urmeaza sa vina cu soluții concrete privind problema…

- A inceput instalarea semafoarelor la una dintre intersecțiile din Chișinau, informeaza Inspectoratul National de Patrulare al IGP. Este vorba de intersecția dintre șoseaua Balcani, strada Tudor Vladimirescu și strada Codrilor. La momentul actual, acolo se desfașoara lucrari de reorganizare, la inițiativa…