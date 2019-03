Stiri pe aceeasi tema

- Trenul accelerat Sighetu Marmației - București Nord a deraiat in localitatea Coșbuc, locomotiva și primul vagon (1 osie), la trecerea peste drumul național 17 (DN 17), care face legatura dintre județul Maramureș și Bistrița-Nasaud, a informat Ministerul Transporturilor (MT), vineri seara, potrivit…

- Vagon deraiat de primul boghiu din compunerea trenului 4111 Sighetu Marmatiei – Cluj Napoca, din cauza caderii unor pietre mari de pe versant la KM.CF 10+267 intre Statiile CF Valea Viseului -Leordina, anunta presa locala.Circulatia feroviara blocata intre aceste statii. In Statia CF Viseul…