Se întâmplă de la 1 ianuarie 2019. Desfășurare de forțe fără precedent și o șansă istorică pentru România Asumarea, pentru o perioada de șase luni, a Președinției Consiliului Uniunii Europene presupune un efort excepțional in direcția consolidarii unei viziuni naționale cu privire la viitorul UE și creșterii capacitații administrative necesare exercitarii acestui mandat. „Președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, exercitata de Romania cu 1 ianuarie 2019, ofera o fereastra unica de oportunitate și vizibilitate pentru țara noastra", a spus deputatul independent Remus Borza, in cadrul unei ediții a emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews. Deputatul a oferit Malta drept un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vezi aici mai multe despre solicitarea lui Klaus Iohannis: Iohannis ii solicita premierului agenda fiecarei sedinte a Guvernului ”Elefantul striga elefanții. Am mai vazut o data cand dl Klaus Iohannis cauta elefanți in sala de ședințe a Guvernului. Dl Iohannis vrea, din nou, sa mai caute elefanți…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla, joi, la Bruxelles, unde va participa, timp de doua zile, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles si la Summitul Euro in format extins. Seful statului a avut o intalnire cu Donald Tusk, iar principala tema de discutie este preluarea de catre tara noastra,…

- Declarații de presa susținute de Klaus Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 13 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European. Jurnalist:…

- In calitate de for decizional, Camera Deputatilor a adoptat un pachet de legi privind finantarea investitiilor in zona montana, care prevede un numar de cinci programe ce vor fi implementate pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- Camera Deputaților va vota, miercuri, moțiunea simpla inițiata de PNL impotriva ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, intitulata "Stimulat de PSD, fara pic de competența, taie Deneș in paduri și la verzi… și la uscate", informeaza Mediafax. In cadrul dezbaterii din plenul de marți al…

- Camera Deputatilor va dezbate, marti, motiunea simpla initiata de PNL impotriva ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, intitulata "Stimulat de PSD, fara pic de competenta, taie Denes in paduri si la verzi… si la uscate". Votul va fi dat de alesi in plenul de miercuri.

- Un parc cu 100 de arbori de maslin nemuritor au fost plantati in Parcul „Pacii si Prieteniei Turcia-Romania”, din localitatea Karsiyaka, zona metropolitana Izmir, cu ocazia Anului Centenar. Parcul a fost astfel inaugurat in prezenta fostului ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana, si a reprezentantilor…