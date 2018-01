Stiri pe aceeasi tema

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- "Avem un nou guvern doar pe hartie, caci PSD invarte aceleași personaje de trei guverne incoace. Inca o data Liviu Dragnea, un politician condamnat penal și judecat pentru corupție, ne arata ca singurul sau obiectiv este sa opreasca dosarele care-i poarta numele, fara sa-i pese de modul in care este…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din România reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse UE.

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Luni, 22 ianuarie, va fi zi decisiva pentru formarea Guvernului. Conducerea PSD se va reuni, in Comitetul Executiv Național, pentru a definitiva și vota lista de miniștri cu care Viorica Dancila va merge in fața Parlamentului, pentru votul de investitura. Structura noului Executiv PSD-ALDE ramane neschimbata,…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania! Demisii, demiteri, negocieri, intalniri de taina, tabere și, intr-un final, schimbarea Guvernului. Din nou! Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- In ultimele 12 luni, Romania a avut doi premieri. Instabilitatea politica pare ciudata avand in vedere configurația Parlamentului. Care este parerea bacauanilor pe aceasta tema și daca ar exista un politician bacauan capabil sa conduca Guvernul, am incercat sa aflam ieri. Insa, chiar in timp ce eram…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru...

- Liviu Dragnea Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. UPDATE:…

- Tudose: Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. "Impozitul…

- "Construim un partid, eu nu vreau nicio functie, ma dau jertfa pentru tara asta. Eu conduc acest partid, ca ei nu au lider si evaluez fiecare om in parte. Haideti sa facem un partid care sa ridice tara asta! Dar credeti ca ei vor asta? Nu, ei nu asta vor. Cand le spui sa treaca la munca, ei vor sa se…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017;…

- Senatul va lucra marti, miercuri si joi in plen in fiecare dimineata, in intervalul 10,00 - 14,00, iar dupa-amiaza, inclusiv vineri, de la ora 14,00 pana la ora 21,00, senatorii si deputatii vor avea sedinta de plen comun pentru finalizarea dezbaterilor si vot pe proiectul de buget pentru anul 2018.Acest…

- Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost adus cu un avion la Bucuresti. La caremonia organizata la Aeroportul Henri Coanda au fost prezenti Margareta, Custodele Coroanei romane, membri ai Familiei Regale, reprezentanti ai Presedintelui Romaniei, ai Guvernului, ai Parlamentului,…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Blocul National Sindical (BNS) va organiza, in data de 12 decembrie, un mars-miting in Piata Revolutiei din Bucuresti, respectiv un protest in Piata Victoriei, insa modul de organizare al actiunii va fi revizuit, ca urmare a evenimentelor programate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai…

- Guvernul Cehiei va oferi circa 40 mii de euro grant pentru proiecte de dezvoltare a afacerilor. Concursul de granturi se va desfașura în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” și vor fi eligibili întreprinderile…

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- O noua reactie vine de la Robert Turcescu, care a anuntat, marti, din postura de deputat PMP, ca se delimiteaza de pozitia exprimata de presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in legatura cu comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Turcescu i-a numit pe cei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha.…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind abilitarea sa de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacantei parlamentare.Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu "este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei" si ca actul…

- Intrebat daca ANL este pregatit sa vina la guvernare, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, Cezar Preda a declarat ca "eu nu sunt in varful PNL si nu pot sa stiu meandrele acestea, daca PNL are pregatita echipa cu care sa conduca Romania acum. E drept insa ca balbaiala aceasta a PSD si a…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie condusa de presedintele Parlamentului georgian, Irakli Kobakhidze. Cele doua parti au discutat despre posibilitatea identificarii oportunitatilor de dezvoltare economica dintre Romania si Georgia,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un nou atac la adresa justiției. El spune ca Romania nu s-a desprins de practicile regimului comunist și ca se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive.

- Economia Romaniei a crescut cu 8,8% in trimestrul al treilea fața de același trimestru din anul 2016, sau cu 8,6% daca luam la socoteala datele ajustate sezonier, potrivit informațiilor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS). Fața de trimestrul al doilea din acest an, creșterea economica…

- USR i-a cerut, luni, demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa ce DNA a deschis inca un dosar de urmarire penala liderului PSD, membrii formatiunii adaugand ca acesta ar trebui sa se ocupe de problemele pe care le are cu Justitia. „Ii cerem lui Liviu…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, despre care spune ca este "ucigasul mediului economic si fiscal din Romania". Buda are insa un mesaj la fel de dur pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose,dar si pentru ministrul de Finante Ionut Misa: "veti ramane in istorie…

- Turneul Campionilor in Dezbateri 2017, organizat de catre Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorica si Retorica, a avut finala aseara, 7 noiembrie. Patru echipe, formate din cate doi membri, s-au luptat pentru adjudecarea trofeului intr-o dezbatere ce a avut ca tema “taxarea progresiva versus…

- Ministrul Dezvoltarii, vicepremierul Paul Stanescu, a precizat, marti, ca proiectul de HG privind Codul administrativ va figura pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare, proiectul urmand a fi trimis ulterior Parlamentului, care il va dezbate si va decide forma finala. "Codul…