Se insoara Leonardo DiCaprio? A implinit un an de relatie cu ea!

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii americani Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, care au legat o prietenie mai profunda pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Once Upon a Time in Hollywood", impartașesc o pasiune pentru olarit și petrec mult timp in studioul de sculptura al primului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax."Brad…

- Madalina Ghenea nu a lipsit nici in acest an de pe covorul roșu de la Cannes. Frumoasa romanca a optat pentru ținute extravagante, care i-au pus in evidența trupul perfect. Actrița și modelul Madalina Ghenea obișnuiește sa participe la toate marile evenimente din lumea filmului și a modei. Pe unde trece,…

- Leonardo DiCaprio a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu mai multe treburi. Dupa ce a lansat ”Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai nou film in care joaca alaturi de Brad Pitt și Margot Robbie, Leo a prezentat in selecția oficiala și documentarul ”Ice on Fire” pe care l-a produs și pentru care...…

- Actrita si modelul Madalina Ghenea (30 de ani) a stralucit pe covorul rosu de la Cannes 2019. Romanca a fost prezenta la premiera noului film al lui Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale.

- Cineastul Quentin Tarantino si echipa filmului „Once Upon a Time... in Hollywood” au tinut miercuri o conferinta de presa, dupa premiera lungmetrajului in competitia Festivalului de la Cannes.„Once Upon a Time... in Hollywood” a avut premiera mondiala marti seara, conform News.ro. Citește…

- Quentin Tarantino iși va lansa noul film Once Upon a Time in… Hollywood la Festivalul de Film de la Cannes. Inițial s-a crezut ca proiectul nu va fi finalizat la timp pentru festival. Pulp Fiction a debutat la același festival cu 25 de ani in urma, pe 21 mai, și a caștigat ravnitul Palme d’Or.... Read…

- Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de

- Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, au anuntat joi organizatorii…