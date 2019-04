Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia semnarii contractului de finanțare pentru un proiect pe bani europeni derulat de catre DGASPC Buzau, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a anunțat ca urmatorul proiect pentru care va semna un contract similar va fi cel referitor la extinderea și modernizarea secției UPU-SMURD…

- Atacuri ale ursilor au fost inregistrate in ultimele zile in mai multe commune din judetul Buzau, animalele salbatice ucigand pana acum oi, capre si un porc de 250 de kilograme. Oamenii intra in case la lasarea intunericului, pentru ca se tem sa nu se intalneasca cu ursii, in timp ce autoritatile…

- • Corona Brașov – SCM Gloria Buzau 23-18 (11-9) Gloria a uitat sa mai caștige in Liga Naționala de handbal feminin. Handbalistele buzoience au ajuns la cea de-a treia infrangere consecutiva, cedand, așa cum era poate de așteptat, in deplasarea de la Brașov, contra Coronei. Un meci impotriva ocupantei…

- Dupa pesta porcina africana, inca o amenințare a pus pe jar autoritațile. De aproape doua saptamani, locuitorii a trei sate din zona de munte sunt terorizați de un urs care le ataca gospodariile. Atacurile au inceput din 18 martie in satele Begu și Lacul cu Anini și potrivit constatarilor comisiilor…

- Un nou atac cu acid a avut loc in Franța, marți, 26 martie, de data aceasta la Montpellier. O tanara a fost ținta unui atac cu acid, in timp ce aceasta se afla in centrul orașului. Zilele trecute a fost vizata o școala din Val-d'Oise.

- Marți, in cadrul Comisiei pentru Buget, finanțe și banci, parlamentarii Partidului Social Democrat, ai Alianței Liberalilor și Democraților, ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, precum și cei din grupul minoritaților naționale au votat proiectul de lege pentru modificarea ordonanței de urgența…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sanatații au elaborat normele metodologice de aplicare a legii privind combaterea risipei…

- Alerta la Buzau dupa ce cazurile de gripa se inmulțesc ingrijorator, mai ales in colectivitați. Șase copii de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 8 din municipiul din Buzau au fost confirmați pozitiv cu virusul gripal A. Educatoarele susțin ca, inca de saptamana trecuta, mai mulți copii au avut simptome…