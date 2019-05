Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Aleksandra Krunici din Serbia, locul 76 WTA - Lesia Turenko din Ucraina, locul 27 WTA, a fost inrerurpt, joi, la scorul de 7-5, 5-7, 6-6, din cauza intunericului, in turul al doilea al French Open.Partida a fost oprita doua ore si 25 de minute si va fi reluata vineri. Castigatoarea…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o infrunta ACUM pe jucatoarea poloneza Magda Linette (87 WTA) in turul secund de la Roland Garros.. Magda Linette a facut tot posibilul pentru a o impiedica pe Halep, dar s-a lovit de un joc complet al campioanei en-titre. In pauzele dintre game-uri, jucatoarea din Polonia…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a scapat astazi de doi capi de serie de pe „sfertul" ei de tablou. Bielorusa Aryna Sabalenka (11 WTA) și chinezoaica Qiang Wang (16 WTA) au fost astazi eliminate de la Roland Garros. Simona Halep - Magda Linette e liveTEXT AICI de la 18:30! Simona Halep, campioana en-titre…

- Partida dintre cele doua se va juca pe Suzanne Lenglen, a doua cea mai mare arena din complexul de la Roland Garros. Sportiva din Polonia va juca pentru prima data impotriva Simonei Halep. Linette a ajuns in turul doi al turneului francez dupa ce a eliminat-o in primul tur pe frantuzoaica Chloe Paquet…

- Cu trei jucatoare calificate in turul 2 la Roland Garros, Romania se afla in topul națiunilor cu cele mai multe reprezentante ramase pe tabloul de 64 al probei de simplu, dupa SUA (9), Rusia (5), Cehia (4), Spania (4), dar la egalitate cu Franța, Ucraina și Australia, care au ajuns tot trei jucatoare…

- SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS. In turul al doilea, care ar trebui sa se dispute maine, Simona Halep o va intalni pe Magda Linette, 27 de ani. Televizare Roland Garros: Eurosport In fiecare zi, de la ora 12:00. Nicio romanca de pe tabloul de simplu nu joaca azi. Poloneza ocupa locul 87 in lume, iar cea…

- Simona Halep se pregatește pentru debutul de la Roland Garros, acolo unde o va intalni, in primul tur, pe Ajla Tomljanovic. Sportiva din Constanța este deținatoarea trofeului la French Open, anul trecut s-a impus in fața americancei Sloane Stephens, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea…

- Bianca Andreescu (60 WTA), jucatoarea canadiana de origine româna, obține victorii pe banda rulanta și pare de neoprit în actualul sezon din tenisul feminin. Are doar trei înfrângeri în 25 de partide disputate de la începutul sezonului, a jucat finala la Auckland…