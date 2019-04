Stiri pe aceeasi tema

- Din acest weekend, 6-7 aprilie 2019, politistii locali din cadrul Directiei Politiei Locale – Serviciul Circulatie si Disciplina Rutiera vor actiona pentru respectarea prevederilor HCL nr. 57/31 martie 2005 privind interzicerea circulatiei pe bulevardul Nicolae Balcescu, dupa cum urmeaza: - In perioada…

- In weekendul 6-7 aprilie 2019 se va inchide circulația rutiera pe bulevardul Nicolae Balcescu, tronsonul cuprins intre Prefectura și Parcul Crang. Politistii locali vor actiona pentru respectarea masurii. Potrivit unei hotarari date de Consiliul Local, in perioada 01 aprilie – 31 octombrie, in intervalul…

- Rețeaua Ritmico inaugureaza la Buzau o noua clinica specializata in cardiologie și lanseaza Programul de screening cardiac gratuit in județ. Rețeaua naționala Ritmico anunța inaugurarea și la Buzau, pe strada Stadionului, nr. 7, langa Spitalul Județean de Urgența, a unei clinici medicale specializata…

- Pe 25 martie, politistii romani sarbatoresc Ziua Politiei Romane, in acest an implinindu-se 197 de ani de atestare documentara a Politie Romane. Ziua a fost sarbatorita in Parcul Crang din municipiul Buzau și in Zona Centrala a Municipiului Rm. Sarat. Cetatenilor le-a fost prezentata tehnica din dotare.…

- Marșul pentru viața va avea loc sambata, 23 martie, sub motto-ul Unic din prima secunda. Evenimentul de aparare și promovare a vieții va fi organizat in aproximativ 500 de orașe și localitați din Romania și Republica Moldova. In municipiul Buzau, Marșul pentru viața va incepe la ora 13:30, in Parcul…

- O comisie speciala, coordonata in teren chiar de prefectul Carmen Ichim, va verifica legalitatea operatiunilor de taiere a ulmilor din Crang. Controlul va fi facut de Prefectura de catre o comisie, din care vor face parte specialisti de la Garda de Mediu, Garda Forestiera si Politie. Prefectul Carmen…

- Barbatul de 45 de ani, banuit de comiterea faptei de conducere fara permis, din noaptea de 13 ianuarie, a fost depistat pe raza municipiului Buzau. In urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, a fost dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore. Politistii buzoieni…

- Politistii buzoieni au fost nevoiti sa traga focuri de arma, pentru prinderea unui sofer care le-a ignorat semnalele de oprire. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02.30, pe o strada din municipiul Buzau. Soferul este cautat in continuare.