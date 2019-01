Stiri pe aceeasi tema

- Scoli închise. Se închid sau nu se închid scolile dupa declararea epidemiei de gripa? Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, spune ca Inspectoratele Școlare pot decide daca considera ca este necesar suspendarea cursurilor.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat saptamana trecuta ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei. ‘Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana…

- Ecaterina Andronescu a spus la Romania TV ca scolile nu se vor inchide in cazul in care se va anunta epidemie de gripa in Romania, mai ales ca mai este o saptamana pana cand elevii vor intra in vacanta. "Zilnic fiecare scoala raporteaza cazurile de raceala sau de gripa. Fiecare inspectorat…

- „Saptamana viitoare va fi decisiva. Daca pentru a treia saptamana consecutiv numarul cazurilor diagnosticate va depasi numarul cazurilor estimate, atunci vom declara epidemie de gripa", a declarat Sorina Pintea duminica intr-o interventie la Antena 3.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei.Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu siguranta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei. ‘Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat sambata ca autoritațile sunt foarte aproape sa declare oficial epidemie de gripa in Romania.„Avem 19 persoane decedate si suntem in pragul unei epidemii de gripa. Saptamana tredcuta, conform definitiei specialistilor, Romania a avut saptamana epidemica.…