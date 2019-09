Stiri pe aceeasi tema

- Podul tirolez din Cosbuc, construit din lemn in urma cu peste 240 de ani si inclus in prezent in lista monumentelor istorice de categoria A, va intra in reabilitare, costurile fiind estimate la aproximativ un milion de euro. Ministrul Culturii a aprobat recent documentatia de avizare a lucrarilor de…

- Promisiunile Consiliului Județean Timiș vizavi de realizarea unui nou stadion pentru Timișoara se concretizeaza. Documentația necesara realizarii noii arene a intrat in licitație publica. Compania Naționala de Investiții (CNI) a alocat 700.000 de lei pentru aceasta etapa. Serviciul licitat presupune…

- Timisoara a gazduit, weekendul trecut, prima editiei a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, primul de acest gen din oras. Punctul culminat al evenimentului a fost reconstituirea bataliei de la Vadul...

- Ultima masura aprobata de consilierii locali cu scopul reducerii numarului de rampe clandestine de gunoi din Timișoara va fi pusa in practica incepand de maine. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca vor fi deschise patru puncte de colectare gratuita a deșeurilor in tot atatea…

- Consiliul Județean Timiș anunța ca un nou drum important va intra in lucru. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, maine, 3 iulie, va fi semnat contractul de execuție pentru modernizarea DJ 593, Peciu Nou – Giulvaz – Foeni, pe o lungime de 20 kilometri. Finanțarea este asigurata printr-un proiect…