- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- S-a miscat pamantul in zona seismica Vrancea, in urma cu aproximativ o ora. Cutremurul a fost unul de suprafata. Si a avut 3.6 grade pe Richter, anunta specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe site-ul INFP. S-a produs la 11 si 59 de minute, la o adancime…

- Un cutremur a avut loc astazi la ora 12.00 in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc in judetul Buzau si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.Initial epicentrul a fost localizat la o adancime de 15 km.Cea mai apropiata localitate de epicentru…

- Trei cutremure au avut loc in ultimele 24 de ore in Romania, toate in zona seismica Vrancea. Cel mai puternic dintre cele trei seisme a avut magnitudinea 2,3 grade pe scara Richter si s-a produs duminica seara. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamintului, cutremurul a avut loc la ora 22:22. Seismul…

- Ministrul de Interne mexican a supraviețuit unui accident de elicopter. Ministrul de Interne mexican, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit, vineri noaptea (sambata dimineața, in Romania), prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Inca o serie de cutremure consecutive in Romania. Incepand cu 2 februarie, mai multe cutremure au avut loc zilnic in zona Vrancea. Ultimul cutremur a avut loc pe 6 februarie și avut o magnitudine de 2.8 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a fost inregistrat astazi (duminica), in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a fost inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. …

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- In ultimii ani s-a tot vorbit despre un cutremur asemanator celui din 1977 care ar urma sa vina peste Romania. Directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a facut o serie de declaratii referitoare la acest subiect. El a subliniat ca nu se poate sti cand va avea loc…

- In perioada 21 — 29 ianuarie, seismologii romani au inregistrat mai multe zile la rand cutremure de pamant cu magnitudinea de pana la 3 grade pe Richter. Ultimul s-a produs pe data de 29 ianuarie, la Constanța, avand magnitudinea de 2,4 grade și epicentrul la o adancime de 5,6 km.

- Inca un cutremur lovește Romania in zona cu cea mai mare activitate seismica, Vrancea. Acesta s-a produs duminica seara in jurul orei 23:22, la o adancime de 104 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/01/2018 la ora 23:22:09(ora…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Romania a fost zguduita din nou, duminica dimineața, de un cutremur, produs in județul Buzau, ajungandu-se astfel la al zecelea seism intr-o saptamana. Cutremurul de duminica dimineața s-a produs in zona seismica Buzau, la o adancime de 124,6 kilometri. Mișcarea telurica a avut loc la ora 10:09. Intensitatea…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- ALERTA! CUTREMUR in MARAMUREȘ. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un nou cutremur a lovit Romania in timpul nopții, in jurul ore 5 AM. Seismul a avut o mganitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 24/01/2018…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami, potrivit Reuters.Cea mai apropiata localitate este Chiniak, cu o populatie de aproximativ 50 de locuitori, anunța News.ro.…

- Cutremurul a avut loc in județul Caraș-Severin la o adancime de doar 10,2 km, transmite Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 22:20 (ora Romaniei) și a avut magnitudinea de 2.3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs…

- Panica in Statele Unite! Motivul?- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, în România. Cutremurul s-a produs în judetul Buzau, la ora 14.29, la o adâncime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea seism al anului 2018 îan România,…

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, in Romania, anunta realitatea.net. Cutremurul s-a produs in judetul Buzau, la ora 14.29, la o adancime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea ...

- Un cutremur puternic a avut loc in Muntenegru, tara aflata la cateva sute de kilometri de Romania. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe Richter s-a produs in urma cu putin timp.Seismul a avut loc la ora...

- Specialistii lanseaza un avertisment dur, la inceput de an. Doi cercetatori americani au studiat cutremurele de peste 7 pe Richter care s-au produc incepand cu anul 1900. Cei doi sustin ca anul acesta, peste tot in lume, inclusiv in Romania, se pot produce zeci de seisme puternice. Citeste…

- Cutremur in apropierea Vulcanilor Noroioși, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara, la ora 21:41, la o adancime de 23 de kilometri. Potrivit INFP , seismul a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter si s-a produs…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Patru cutremure s-au produs marti, in mai putin de 24 de ore, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc la 00.15, in judetul Buzau, la adancimea de 128,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs la 00.15, în România. Informatia a fost transmisa de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 158.981 km, în apropierea urmatoarelor…

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti in zona seismica Vrancea, primul seism avand magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 12/12/2017 la ora 00:15:06(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter, la adancimea de 158.981km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(20km),…

- Tara noastra se afla pe locul 87 din 171 in topul tarilor cu cele mai mari riscuri de dezastre naturale, potrivit celui mai recent studiu al World Risk Report, citat in analiza UNSAR. „Romania a fost zguduita in ultimii 200 de ani de numeroase cutremure de magnitudine mai mare sau mai mica,…

- Cutremurul este cel mai mare risc, dintre cele legate de dezastrele naturale, la care ar putea fi supusa Romania in urmatorii patru ani, se arata in proiectia macroeconomica a Ministerului Finantelor. Documentul prezinta, amplu, care sunt costurile si efectele unui cutremur, arata planul de actiune…

- Cutremur in Amatrice, pe 4 decembrie 2017. Un seism de suprafata cu magnitudinea de moment de 4,6 grade pe scara Richter a avut loc duminica spre luni noapte (3/4 decembrie) in centrul Italiei, la doar cativa kilometri de localitatea Amatrice, potrivit Centrului Seismologic European Mediteranean. Institutul…