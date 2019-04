Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu se declara mandru de unii dintre politicienii pe care "i-a crescut" la PD si PDL. Fostul presedinte recunoaste insa si faptul ca in unele cazuri a avut "mana proasta".Intr-un interviu la Europa FM, Basescu a relatat felul in care a promovat patru primari tineri: Emil Boc (Cluj-Napoca),…

- ”Tatal meu este german, era german”, a declarat el. ”El s-a nascut intr-un loc magnific in Germania. Deci am un sentiment special fata de aceasta tara”, a continuat el. Insa presa americana ar fi descoperit ca Fred Trump s-a nascut de fapt la New York, si nu in Germania, in 1905, asa cum sustine…

- Constructorii auto s-au confruntat cu o perioada de tranziție la noile teste de emisii WLTP, motiv pentru care vanzarile unora dintre ei au scazut in ultima parte a anului trecut. Schimbarea regulilor a afectat inclusiv Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, care a fost nevoit sa intrerupa…

- Va mai amintiti cum era traditia martisorului in copilaria voastra? Dar oare cum era in „Amintirile din copilarie" ale lui Creanga? Andreea Stiliuc de la TVR Iasi este acum la Bojdeuca lui Ion Creanga din Ticau si ne aduce nu doar martisoare, ci si povesti.

- Un record de caldura pentru luna februarie, si chiar pentru o zi de iarna, a fost stabilit luni in Regatul Unit unde s-au inregistrat 20,6 grade Celsius in Trawsgoed, Tara Galilor. Iar marti "am putea depasi recordul de ieri", au notat pe Tweeter reprezentantii serviciului britanic de meteorologie in…

- Primavara și Iarna din ciclul Anotimpurile pentru vioara și orchestra ale lui Antonio Vivaldi, Concertul pentru doua viori și orchestra in re minor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach și Concertul pentru vioara și orchestra in re major op. 77 de Johannes Brahms vor rasuna joi seara, incepand cu ora 19,…

- Astazi, actorul si regizorul George Motoi ar fi implinit 83 de ani. Nascut pe 22 ianuarie 1936, la Arman, in judetul Caliacra, si decedat pe 4 martie 2015, la Bucuresti, a fost un important membru al lumii teatrului bucurestean. Cursurile primare le a studiat in comuna Dudesti, judetul Braila, acolo…