- Inalte oficialitati ale Uniunii Europene au marcat miercuri implinirea a 15 ani de la cea mai ampla extindere a blocului comunitar, informeaza dpa. "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…

- Luxemburgul ramâne Luxemburg. Greu de batut la capitolul PIB/locuitor. A fost primul în 2001, a ramas primul și în 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, cu privire la evoluția PIB/capita în UE. România a urcat de pe ultimul loc pe antepenultimul,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, luni, ca cere eurodeputatilor romani, premierului Romaniei si presedintelui Romaniei sa nu cedeze in fata presiunilor statelor din vestul Uniunii Europene (UE) si sa respinga Pachetului Mobilitate 1, pachet ce cuprinde masuri…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…