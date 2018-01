Stiri pe aceeasi tema

- Continua demersul autoritaților de atribuire a locurilor de parcare din oraș. Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal. Tariful anual va fi de 90 de lei, pentru…

- Un barbat, 27 de ani, din Alba Iulia a fost la un pas sa fie strivit, dupa ce a ramas blocat sub un TIR cateva zeci de minute, la Targoviște, in zona Dedeman. Se pare ca, acesta voia sa repare ceva, dar perna de aer s-a defectat și nu a mai putut ieși de sub […]

- Ieri, patru absolventi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica”, Dragasani, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges pentru prima zi de munca. Noii subofiteri isi vor desfasura activitatea in structurile de ordine publica, precum si de paza.…

- Multe ar fi bune si frumoase in asociatiile de proprietari daca fiecare si-ar plati angaralele, de preferinta la timp. Nu prea exista, insa, bloc fara cel putin un restantier cronic. Valer Pop (foto) este un pensionar care pana in toamna a administrat o asociatie de proprietari si a hotarat sa se retraga…

- Pompierii prahoveni au acționat cu trei autospeciale și o ambulanța SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in cladirea CAR, situata pe strada Maramures din Ploiesti. Potrivit ISU Prahova, focul a ars mocnit, in doua camere. Au fost afectate calculatoare, echipamente de birou…

- Ninsorile abundente din aceasta iarna din Rusia au fost o provocare grea pentru șoferii care încercau sa porneasca mașina parcata în panta și sa coboare cu ea pâna la șoseaua situata la câțiva zeci de metri distanța.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au avut joi o convorbire telefonica in cadrul careia au convenit sa depuna eforturi pentru a crea conditiile care sa permita...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat vineri ca a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%.

- "Documentele prezentate azi in conferinta de presa. Proba regina a politiei politice din timpul campaniei la prezidentialele din 2014. Va astept alaturi de mine si de Romania 3.0. Dumnezeu e cu noi. #nuvafiefrica", a scris Daniel Dragomir pe Facebook. Consultați AICI documentul. știrea…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres.

- Primarul Emil Boc a declarat marti ca institutia va lansa o aplicatie informatica care va permite fiecarui cetatean sa depuna o astfel de cerere de acasa. ‘Despre depunerea cererilor pentru locuri noi de parcare în oras dupa 1 ianuarie. Dupa cum stiti, în fiecare an avem…

- In urma problemelor cu care se confruntau proprietarii din blocul afectat de explozia din 15 septembrie, prefectul Dan Slincu a invitat in aceasta dimineata la discutii pe reprezentantii Delgaz Grid si pe cei ai proiectantului, societatea Sigma, precum si pe cativa dintre proprietarii de apartamente…

- Incendiu intr-un bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. Ajunși la fața locului, pompierii le-au cerut locuitorilor sa evacueze apartamentele dupa ce un incendiu a izbucnit la etajul 16. O persoana a ramas blocata in lift. Pompierii incearca sa o scoata de acolo. Incendiul a izbucnit in…

- Deținatorii de telefoane inteligente sunt primii care se confrunta cu apariția defectelor la nivelul acestora. Orice cazatura creata din cauza neatenției poate duce la apariția defecțiunilor care necesita o cat mai rapida remediere. Pentru cei cu telefoane mai scumpe și performante, vestea aceasta este…

- Omul de afaceri Dorin Cocoș s-a prezentat vineri la sediul DNA. Momentul nu se cunoaste motivul pentru care omul de afaceri s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie.La inceputul lunii octombrie, Tribunalul Ilfov a decis definitiv eliberarea condiționata din inchisoare a omului…

- Micii fotbaliști ai profesorului Ion Ionescu au schimbat sambata, 25 noiembrie 2017, crampoanele cu foarfeca și adezivii. I-am descoperit la sediul Asociației «E pluribus unum», confecționand coșulețe de cadouri pentru Craciun. A fost a doua «etapa» a acestei inițiative prin care Asociația spera sa…

- PSD anunta cateva mitinguri de protest fata de un asa-numit "stat paralel" Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. PSD va organiza, la sfârsitul saptamânii viitoare, mitinguri în mai multe orase din tara si în Bucuresti, în care va protesta fata de asa-numitul…

- "O sa dfiscutam si analizam aspectele spuse de domnul Drumbrava in comisie, lucrurile spuse in plus aparute de la acea audiere, iar eu am avut discutii si cu o parte din cei care au prezentat in spatiul public diferite lucruri, spun ca le vor confirma ca marturie in fata comisiei. Probabil ca o sa-i…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, astazi, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- "Am luat nota ca domnul Catalin Ivan desfasoara aici, la poarta partidului, un demers jurnalistic si ca domnia sa a trimis un set de documente la sediul partidului, documente pe care le vom analiza. Asa cum ne-a declarat si a sustinut presedintele organizatiei de la Iasi, domnul Catalin Ivan nu ar…

- Primaria municipiului Aiud reia in data de 29.11.2017, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitația publica deschisa cu strigarea prețului pentru concesionarea terenului cu suprafața de 182 mp, situat administrativ in Aiud, str.1 Decembrie 1918, nr. 7 A, inscris in CF nr. 84108 Aiud,…

- Terenul din zona Blocului Muha, de la iesirea din municipiul Suceava spre Moara, folosit de locatari ca parcare, a devenit samanța de scandal intre acestia si proprietarul unui bar de langa bloc.Suprafața respectiva de teren face parte, conform primarului de Șcheia, Vasile Andriciuc, din domeniul ...

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus sechestru pe averea persoanelor urmarite penal din dosarul „Tel Drum”, intre persoanele vizate de masura anchetatorilor numarandu-se si Liviu Dragnea, au declarat surse judiciare. Liderul PSD a confirmat astazi ca se va prezenta la sediul DNA…

- – Laurențiu Isvoranu a fost reales in funcția de președinte al Asociației de proprietari 31 – in cursa pentru alegerea Comitetului executiv s-au calificat cinci persoane – cum toți cei propuși au refuzat pe rand funcția de președinte, Laurențiu Isvoranu, nominalizat intre cele cinci persoane din comitet,…

- Doua minore de 16 ani sustin ca au fost violate ore in sir in incinta Postului de Politie Vetrisoaia din judetul Vaslui. Cele doua minore au reclamat ca au fost violate de trei barbati, inclusiv de seful Postului de Politie. Cei trei barbati sunt cercetati in stare de libertate pentru viol si lipsire…

- Centrul de agrement Arsenal Park din Orastie, controlat de fratii Cristescu, ce estimeaza afaceri de 1,8 milioane de euro si 100.000 de turisti in acest an, a redus cu 33% tarifele la pachetele ce includ cazare si acces in parcul tematic de 1 Decembrie si de Revelion, cu ocazia Black Friday,…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara astazi, 16 noiembrie 2017, ora 11,00, sedinta are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr.163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- Pentru cel mai bun prieten aceste vedete au fost in stare de orice! Chiar si sa accepte ca fostul lor partener sa devina actualul iubit al celui mai bun amic. Asta da, generozitate fara margini! Cameron Diaz & Kate Hudson Acum sunt prietene la catarama, dar in urma cu vreo 10 ani situatia era diferita.…

- – beneficiarii subvențiilor pentru incalzire nu au de la cine sa ceara adeverința necesara la dosar – sediul Asociației de proprietari nr. 31 ramane inchis pana la desemnarea noii conduceri in cadrul Adunarii generale extraordinare, programata pentru data de 19 noiembrie 2017 Demisiile depuse in masa…

- O perchezitie era in curs marti, la Paris, la sediul grupului Lafarge, suspectat ca a finantat in mod indirect grupari jihadiste in Siria, inclusiv organizatia Statul Islamic (SI), au declarat surse apropiate anchetei si producatorului de ciment pentru AFP, scrie news.ro.”Anchetatorii francezi…

- Persoanele interesate sa se califice in domeniul constructiilor, gastronomic si servicii catre populatie, se pot adresa si in luna noiembrie, Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, in vederea participarii la cursurile de calificare in meserii corespunzatoare. Documentele necesare…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars…

- Primaria Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, a anunțat ca persoanele care figureaza in evidențele Serviciului Locuințe Sociale trebuie sa-și actualizeze datele din dosarele depuse. Termenul limita pana la care documentele trebuie actualizate este 15 decembrie 2017. „Pana la…

- Incepand cu ora 14,00, membrii acestui for vor efectua o noua vizita la arhiva SIPA, depozitata la sediul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor, informeaza Agerpres. Spre deosebire de prima vizita, efectuata pe 25 octombrie, membrii acestei comisii vor sa aiba acces și in interiorul…

- A fost scandal de proportii la sediul Federatiei Romane de Tenis, unde a avut loc Adunarea Generala, dar și alegeri pentru președinția FRT. Evenimentul a fost unul tensionat, existand disensiuni intre reprezentații MTS, candidați și reprezentații cluburilor prezente la Adunarea Generala, scrie GSP.…

- Radu Moraru nu renunța așa ușor la emisiunea de la postul Nașul TV și nici la poziția sa din consiliul de administrație al firmei din care a fost alungat la jumatatea acestei luni. Azi noapte, vedeta de televiziune, alaturi de alte persoane, a dat buzna in sediul Nașul TV pentru a-și cere drepturile…

- In urma situatiei relatate aseara, 30 octombrie 2017, privind miile de galateni ramasi fara gaze, Distrigaz Sud Retele aduce urmatoarele precizari cu privire la sistarea temporara a alimentarii cu gaze naturale in anumite zone din municipiul Galati."Astazi, 31 octombrie, incepand cu ora 8.00, ne confruntam…

- Peste 125.000 de firme isi au sediul social in Capitala, ceea ce reprezinta 23,4% din totalul firmelor active din Romania, potrivit datelor colectate de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). „Cu o rata a somajului de doar 1,6% fata…

- SC TCE Ploiești a anunțat care sunt actele necesare eliberarii abonamentului lunar gratuit 100%, valabil pe toate traseele, pentru elevii cu reședința și domiciliul in Ploiești care provin din familii cu venituri mai mici de 6000 de lei net. Actele se depun o singura data, iar abonamentul gratuit se…

- Sub genericul „Arhive, Cetatenie si Interculturalism”, Serviciul Judetean Galati al Arhivelor Nationale, vineri, 20 octombrie 2017, la sediul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati a avut loc vernisajul expozitiei „Reprezentante diplomatice la Dunare de Jos si Marea Neagra”,…

- Autoritatile judetului Dambovita au primit, joi, vizita reprezentantilor UNESCO, prezenti in municipiul Targoviste cu prilejul celei de-a 50-a editii a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei Romanesti „Crizantema de Aur”, desfasurat sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru…

- Oamenii legii sunt convinși ca inca mai exista mașini abandonate pe strazile orașului, așa ca au decis sa demareze o campanie noua. „Facem apel la cetațeni sa ne semnalizeze astfel de cazuri in toate zonele orașului, pentru identificarea locațiilor in care se afla autovehicule abandonate…

- Secia &bdquoIstorie&rdquo a Muzeului Brilei &bdquoCarol I&rdquo în colaborare cu Serviciul Judeean al Arhivelor Naionale Brila v ateapt s vizitai la sediul muzeului din Piaa Traian nr. 3 (sala de expoziii temporare) expoziia ROMÂNIA ILUSTRAT (1950 &ndash 1980) carte potal ilustrat din fon...

- Timișoreanca a fost data in judecata de vecinul ei in iarna anului trecut. A pierdut in prima instanța și spune ca nu mai a mai avut putere sa mearga mai departe, deși nu i se pare normal ca instanța sa-i dea dreptate celui care vrea sa se debranșeze de la sistemul centralizat de incalzire, in condițiile…

- Primaria Aiud organizeaza in data de 08.11.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru concesionarea terenului cu suprafața de 182 m2 , situat administrativ in Aiud, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7 A, inscris in CF nr. 84108 Aiud,…

- Serviciul Public Ecosal lanseaza, incepand cu data de 16 octombrie 2017, un proiect pilot de colectare selectiva pe fractie uscata si fractie umeda a deseurilor provenite din gospodarie. Proiectul pilot se va defasura in cadrul Asociatiei de Locatari nr. 758. Pentru colectarea deseurilor reciclabile…

- Direcția Silvica Prahova, Ocolul Silvic Valenii de Munte anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA ARȚARULUI - TANCAVA, propus a fi amplasat in Comuna Cerașu, Str. Valea Lespezii, județul Prahova. …