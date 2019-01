Stiri pe aceeasi tema

- Lacul de acumulare Surduc va fi parțial golit, astazi, anunța Administratia Bazinala de Apa Banat (ABAB). Manevra este facuta pentru ca in zilele viitoare sa poata prelua o parte din debitele mai mari de apa care sunt așteptate din pricina topirii zapezii, pe fondul incalzirii. Ca urmare a incalzirii…

- Administrația Bazinala de Apa Banat atenționeaza primariile pe a caror raza teritoriala exista cursuri de apa sau lucrari hidrotehnice sa iși reinnoiasca... The post Primariile din Timiș nu au actualizate planurile de aparare in caz de inundații appeared first on Renasterea banateana .

- Joi, la Consiliul Județean Timiș, a avut loc evenimentul de deschire e a proiectului „The repairing of the navigation infrastructure on Bega Canal”, care are ca scop Promovarea transportului sustenabil și dezvoltarea infrastructurii de mobilitate in zona transfrontaliera pentru transformarea Canalului…

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABAB) a demarat o serie de lucrari de refacere a construcțiilor hidrotehnice afectate de viiturile care au avut loc in aceasta vara, in județul Timiș, in zona localitaților Poieni, Cutina, Manaștiur, Margina, Rachita. Sumele folosite depașesc un milion de lei.

- Camera de Comerț din Timiș organizeaza o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, cea de iarna. Acesta este ultima ediție a Salonului din acest an. Evenimentul se va desfașura in perioada 14 – 18 noiembrie 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. ”Miercuri iși…