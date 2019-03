Se face film despre Meghan Markle si Printul Harry. Iata cine ii joaca!

Stiri pe aceeasi tema

- Steaua a invins Dinamo sambata seara cu scorul de 26-25 (15-12) in cadrul Turneului final al Cupei Romaniei Fan Courier la handbal masculin, ediția 2018-2019, de la Focșani. Politehnica Timișoara a invins cu 25 la 18, 13 la 9 la pauza, formația CSM Focșani 2007, in prima partida disputata sambata. In…

- Primele confruntari din faza optimilor de finala ale Europa League vor avea loc joi. Unul dintre cele mai interesante dueluri ale rundei se anunța a fi cel dintre Eintracht Frankfurt și Inter, meciul tur urmand sa se dispute in Germania, pe Commerzbank-Arena. Napoli va juca prima manșa pe San Paolo,…

- INVESTITII FINALIZATE… Primarul Municipiului Barlad, Dumitru Boros, a inaugurat ieri, de 1 martie, cele mai moderne parcuri de joaca din localitate. Fondurile pentru realizarea proiectului provin de la bugetul local. Reamenajarea si modernizarea celor doua locuri de joaca este o investitie in valoare…

- Daca 2018 a fost un an sarac in „El Clasico“, Barcelona si Real Madrid infruntandu-se doar de doua ori (1-1 pe „Santiago Bernabeu“ si 5-1 pentru gazde pe „Camp Nou“), in schimb, 2019 ne va oferi trei derby-uri in primele trei luni ale anului!

- Carmen Simionescu a reușit sa puna pe jar mințile barbaților, dupa ce a postat o fotografie din cadrul unei sesiuni foto realizate in deșert. Artista a purtat o burka, valul specific islamic și a reușit sa iși scoata in evidența ochii. Karmen a postat imaginea pe Instagram, ea fiind in vacanța petrecuta…

- Fanii serialului Las Fierbinți au ocazia sa iși intalneasca actorii preferați intr-o piesa scrisa de același Mimi Branescu, scenaristul serialului care a depașit toate recordurile in materie de audiența. Este vorba despre spectacolul „Insomniacii”, care se va juca pe 4 februarie, de la ora 20,00, pe…

- LPF a anunțat astazi programul etapei cu numarul 22 din Liga 1. Derby-ul etapei, infruntarea dintre Viitorul și CS U Craiova, se joaca pe 3 februarie, de la 20:00. Primul meci din 2019 va fi pe 1 februarie, ora 17:00, intre Concordia Chiajna și FC Botoșani. Etapa se incheie luni, 4 februarie, cu un…