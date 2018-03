Se fac inscrieri online: Comisia Europeana cauta experti in inteligenta artificiala si alte tehnologii noi

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- La mai mult de zece ani de cand a devenit membra a Uniunii Europene, Romania nu a reusit sa preia nicio functie de Director General al vreunei Comisii Europene. Noile numiri de pe 21 februarie le-au asigurat, in schimb, functii de conducere inalte Bulgariei si Ciprului. La capitolul directori generali…

- "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si aplicat in mod corespunzator Directiva pentru stocuri petroliere. Conform Directivei, statele membre trebuie sa asigure mentenanta si accesibilitatea…

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Conform…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, relateaza Agerpres.Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Noile tehnologii si-au facut aparitia si in sectorul turistic, care spera sa profite de pe urma "minei de aur" a datelor personale online, prin intermediul unor camere de hotel automatizate si personalizate in functie de preferintele clientilor si unor ochelari de realitate virtuala care pot fi utilizati…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner, scrie realitatea.net. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic…

- Comisia Europeana a adoptat, marti, 16 ianaurie, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat in jur de 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet,…

- Deputatul aradean Glad Varga arata cum la cinci ani de la termenul limita oficial pentru revizuire si dupa ce Comisia Europeana a decis in aprilie 2017 sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o procedura de infringement pe acest subiect, Guvernul Tudose a aprobat Planul…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Valoarea cumparaturilor online consemnata in anul 2017, in Romania, a fost de 2,8 miliarde de euro, in crestere cu peste 40% fata de cifrele din anul precedent, reiese din estimarile realizate de principalii jucatori din comertul electronic romanesc, impreuna cu GPeC, cea mai mare comunitate a magazinelor…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- România are cea mai mare scumpire a energieie electrice la nivelul Uniunii Europene, dar si cel mai scump pret din zona Europei Centrale si de Est, arata un raport al Comisei Europene.

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Guvernul a anunțat intenția de a introduce o taxa auto, dupa ce cea veche a fost anulata la inceputul acestui an. Scopul acesteia ar fi - dupa cum declara ministrul Mediului - de a scoate din circulație mașinile vechi și intens poluante. Pentru acestea taxa ar putea ajunge la 200 euro pe an. In 2017…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- "La initiativa Ministerului Mediului, in sedinta de Guvern de astazi, 20 decembrie, s-a aprobat HG privind Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD). PNGD este promovat de catre Ministerul Mediului, conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/ 2011 privind…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Noua regula face parte dintr-un set de masuri ce urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2018, facand parte dintr-un proces e simplificare și de modernizare a politicii agricole comune (PAC), informeaza Comisia Europeana. Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…