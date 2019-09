Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 31 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 31 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat, astazi, un apel deschis in cadrul proiectului sau Memoriile Cetații. Organizatorii așteapta propuneri creative pentru transformarea cartierelor prin interventii murale care vor avea loc in spatiul public in perioada 14-20 octombrie.…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat, astazi, un apel deschis in cadrul proiectului sau Memoriile Cetații. Organizatorii așteapta propuneri creative pentru transformarea cartierelor prin interventii murale care vor avea loc in spatiul public in perioada 14-20 octombrie.…

- Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Targu-Jiu din Județul Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de șofer I la Compartimentul tehnic și instrumentist (contrabas), treapta profesionala…

- Comisia Europeana, Directoratul General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultura, Directoratul Cultura și Creativitate a publicat astazi, 19 iulie, al doilea raport de monitorizare: Timișoara European Capital of Culture 2021, Second Monitoring Meeting, Report by the Expert Panel, Timișoara, June…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii saluta publicarea celui de-al doilea numar al revistei „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”... The post TM 2021 saluta aparitia unui nou numar al revistei ”Timișoara, pol al turismului cultural banațean” appeared first on Renasterea…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat ca are nevoie de voluntari pentru perioada perioada 10-14 iulie cand are loc evenimentul IMPULS: Timișoara in (Re)Construcție, realizat in parteneriat cu Sezonul Romano-Francez (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara.…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Sezonul Romania-Franța (partener principal) și Institutul Francez din Timișoara... The post Timișoara se reconstruiește prin teatru și dans appeared first on Renasterea banateana .