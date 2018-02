Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat pe site-ul oficial prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, respectiv pentru intervalul 29 ianuarie - 11 februarie.Potrivit ANM, vremea se va...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo, valabila din 20 ianuarie, ora 15 pana in 21 ianuarie, ora 06.00. Fenomenele vizate sunt ploaie, lapovița și ninsoare și vant moderat in Muntenia și Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local ninsori viscolite in Carpații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila de vineri seara pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cu putin timp in urma o informare meteorologica de vreme rea valabila intre 20 ianuarie, ora 15 si 21 ianuarie, ora 06.Fenomene vizate sunt: ploaie, lapovita si ninsoare si vant moderat in Muntenia si Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare pentru intreaga țara, valabila pana duminica dimineața. Potrivit meteorologilor sunt așteptate precipitații mixte, ninsori și lapovița iar local se va forma ghețuș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, o avertizare cod galben, valabila pana miercuri,17 ianuarie, la ora 20.00, care vizeaza și județul Brașov. Regiunile vizate sunt sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei. Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ninsori, lapovița și de vant puternic. Fenomenele meteo vor afecta regiunile vestice și apoi vor cuprinde mare parte a țarii, incepand de marți dupa-amiaza. Meteorologii avertizeaza ca incepand de marți, ora 12, și pana miercuri, ora 20,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de vineri, 12 ianuarie, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00. Vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza,...

- Directorul General al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat cand vor veni ninsorile. Primii fulgi vor cadea la sfarsitul acestei saptamani, urmand ca ninsorile sa se intensifice in urmatoarele saptamani.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza ca in prima jumatate a lunii ianuarie vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, insa vor exista variatiuni de temperatura semnificative. Va ploua in perioadele 2-4 ianuarie si 9-11 ianuarie, dar sansele de ninsoare sunt scazute.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 – 24 decembrie, ora 22:00, temporar,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa care va ramane valabila pana de Craciun. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori viscolite, precipitații mixte și depuneri de polei. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa…

- Vreme de iarna, in apropierea sarbatorilor. In urmatoarele doua saptamani vom avea parte de frig, precipitatii abundente, ploi si lapovita la inceput, apoi ninsoare. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana la sfarsitul anului.

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul duminica ora 13.00 – luni ora 15.00, va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde...

- Vremea rea cuprinde toata tara in urmatoarele ore. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o informare de ninsori la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila duminica, 17 decembrie, de ora 05.00 si pana seara la ora 20.00.

- Meteorologii au emis o alerta de vreme rea, incepand de duminica. Temperaturile vor scadea și sunt anunțate ninsori la munte și intensificari ale vantului in sud-estul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de duminica, 17 decembrie, intre orele 5 și 20. „La munte…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de vreme rea. Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. Avertismentul este valabil pe intreg cuprinsul țarii. Read…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol in zona montana, respectiv de precipitatii mixte si intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineata. Avertizarea este valabila pana duminica seara.

- Se va așterne primul strat de zapada din aceasta iarna, la Timișoara. Potrivit unei alerte emise de Administrația Naționala de Meteorologie, maine va ninge in intreg județul Timiș. Primii fulgi de zapada vor cadea incepand cu ora 05.00, iar precipitațiile sub forma de ninsoare vor fi pana la ora 23.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca in perioada 2 decembrie, ora 18.00 – 3 decembrie, ora 23.00 sunt asteptate ploi insemnate cantitativ in sud-est, predominant ninsori și strat de zapada in vest, nord, centru și la munte și intensificari ale vantului. In cursul nopții de sambata spre…

- In cursul noptii de sambata spre duminica, in Dobrogea si jumatatea estica a Munteniei va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 20…25 l/mp si izolat 35 l/mp, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Businessmagazin.ro. Incepand din dimineata ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atentionare meteorologica “Cod galben” de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de sambata dimineata. In plus, a fost emisa si o informare de ploi, ninsori si vant valabila…

- Meteorologii anunta ca incepand din aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol, informeaza stiripesurse.ro. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali si vestul Moldovei, in aceste zone urmand…

- Ninsorile si ploile vor pune din nou stapanire pe Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o informare meteorologica de vreme rea, valabila de vineri seara, ora 21.00 si pana simbata, 2 decembrie, ora 18.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp o avertizare tip Cod Portocaliu valabila din aceasta seara, de la ora 18.00 pana maine la ora 16.00. Astfel, incepand din seara zilei de duminica, 26 noiembrie, aria precipitatiilor se va extinde din vest si va cuprinde treptat cea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vestul și centrul țarii, valabila pana miercuri, la ora 18:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, la munte va ninge moderat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ninsori si vant puternic pentru zonele montane, valabila din aceasta noapte, de la ora 03.00 si pana miercuri, la ora 18.00. Meteorologii avertizeaza ca va ninge slab si in nord-vestul si centrul tarii. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord-vest si centrul tarii,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ninsori si vant la munte, valabila din aceasta noapte si pana miercuri, la ora 18.00. In aceasta dimineata, specialistii au emis mai multe avertizari Cod galben de ceata, care au determinat scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de vreme rea. Astfel, in weekend vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța pentru ziua de joi a saptaminii viitoare primii fulgi din acest sezon in R. Moldova. Potrivit sursei de marți vremea se racește pina la maximum 10 grade Celsius ziua. Joia viitoare, temperaturile vor oscila ziua intre zero și cinci grade Celsius, iar…