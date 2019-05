Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea Consiliului European,in care se va discuta despre Brexit. Reuniunea liderilor europeni vine la o zi dupa ce reprezentanții Camerei Comunelor au adoptat, marți, moțiunea Theresei May privind amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie. Potrivit Administratiei…

- 'Noi, ca Uniune Europeana, am stabilit termene foarte clare si nu exista niciun motiv sa prelungim suplimentar aceste termene', a declarat Kurz pentru publicatia germana Straubinger Tagblatt, reitereandu-si pozitia exprimata anterior.'Cu exceptia cazului in care situatia se schimba in Marea…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere, relateaza Reuters. ''Regatul Unit propune că această…

- ''Singura cale de a evita un Brexit fara acord este si va fi printr-o majoritate pozitiva'' in parlamentul britanic, a declarat marti negociatorul sef al UE in dosarul Brexit, Michel Barnier, citat de agentia dpa. ''Nu s-a conturat nicio majoritate pentru ceva. Sunt numai majoritati contra'', a adaugat…

- Parlamentarii britanici urmeaza sa se pronunte luni asupra celui de-al doilea set de voturi indicative asupra alternativelor la acordul prezentat de premierul Theresa May privind Brexitul. Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 12 aprilie, dar parlamentarii…

- Cei 27 au decis joi seara sa acorde Regatului Unit doua optiuni in vederea unei amanari a Brexitului dupa data prevazuta initial la 29 martie, stabilind de-acum la 12 aprilie cel mai devreme data fatidica, la aproape trei ani de la referendumul prin care britanicii au decis sa iasa din UE. Acest…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP. Intalnirea,…

