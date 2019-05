Odata cu demisia Theresei May de la șefia Executivului de la Londra, Stugeon a spus ca referendumul trebuie organizat “in cateva zile” dupa plecarea acesteia. Anterior, premierul scotian declarase ca un nou referendum pe tema independentei este necesar sa organizeze, inaintea incheierii legislaturii scotiene in curs, in mai 2021, din cauza Brexitului. ”Este necesar sa se propuna, inainte de incheierea actualei legislaturi (a Parlamentului scotian), sa se aleaga intre Brexit si o Scotie independenta, care sa fie membra a Uniunii Europene”, a declarat ea in fata deputatilor scotieni, in Holyrood,…