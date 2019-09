Stiri pe aceeasi tema

- The Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) Executive Political Bureau took note on Friday, according to the party statute, of the loss of the member quality in the case of Teodor Melescanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa and Alexandru Stefan Baisanu, an ALDE release informs."The…

- ALDE anunța oficial ca, in ședința de vineri a Biroului Politic Executiv, s-a luat decizia de a-i exclude pe Teodor Meleșcanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu, adica cei care au acceptat funcții in Senat, respectiv Guvern, din partea PSD.Citește și: EXCLUSIV…

- Criza politica se prelungeste, dupa ce tentativa premierului Viorica Dancila de a face o noua remaniere guvernamentala, cu nemultumitii din ALDE, a esuat, prin refuzul presedintelui. Astfel, in acest moment, Executivul are mai multe portofolii blocate: Educatia, Internele, Mediul, relatia cu Parlamentul…

- "Eu nu vreau sa stau la masa cu dl Ponta si nici cu dumnealui in casa. Senatorul Daniel Zamfir, cat timp va sta in partid, va face tot ce depinde de el ca aceasta alianta cu Ponta sa nu aiba loc si mai mult de atat sa salvam partidul. Partidul este asezat pe un culoar pe care eu ma simt confortabil…

- Theodor Paleologu a declarat ca ca alianța ALDE-Pro Romania a fost facuta pe fondul temerii lui Calin Popescu Tariceanu de a disparea politic. El i-a catalogat pe cei doi președinți ALDE și Pro Romania drept „batrana cocota” disperata ca nu o mai vrea nimeni și „amantul tanar, seducator, profitor”.„Este…

- Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat luni la Realitatea TV ca „indiferent ce se intampla” el nu o sa accepte niciodata sa se alieze cu Calin Popescu Tariceanu, pe fondul discutiilor despre formarii unor grupuri comune ALDE - Pro Romania in Parlament.„Tariceanu cauta…

- Teodor Meleșcanu a reacționat, miercuri, la anunțul lui Calin Popescu Tariceanu privind alianța ALDE cu Pro România. Senatorul ALDE și fostul ministru de Externe a afirmat ca partidul trebuie sa se poziționeze, neputând fi cu un picior în guvernare și cu unul în opoziție, potrivit…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…