Se desfiinteaza Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a? Declaratia ministrului Ecaterina Andronescu

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala de la clasa a VIII-a ar putea fi desființata, pentru ca in anul 2020 invațamantul obligatoriu ar putea incepe la 5 ani, pentru a se termina la clasa a XII-a, a declarat Ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, pe 5 martie, an cadrul Comisiei pentru drepturile omului,…

- Potrivit site-ului Inspectoratului Scolar Judetean Buzau, astazi, 22 februarie 2019, incepand cu ora 10.00 directorii institutiilor de invatamant din judetul Buzau sunt convocati in sedinta generala, prezenta fiind obligatorie. Potrivit ultimelor date, la sedinta participa si Ministrul Educatiei, Ecaterina…

- Simulare la BAC in fiecare an din clasa a IX-a pana la clasa XII-a, a fost propunerea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, in cadrul unei conferințe de presa, cu scopul de a-i determina pe elevi sa se pregateasca in mod constant pentru Bacalaureat.

- Profesorii, directorii școlilor și inspectorii din Romania vor trebui sa-și planifice concediile din timp și sa le efectueze in timpul vacanțelor școlare. Mai mult, directorilor li se taie din perioada concediului. Totul potrivit unui ordin al ministrului Educației pus luna aceasta in dezbatere publica.…

- Declaratia ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, conform careia copiii ar trebui sa fie lasati repetenti inca din clasa I, a creat valuri printre elevi si parinti. Iulian Cristache, presedintele...

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, intentioneaza dotarea scolilor cu o tabla inteligenta si a elevilor cu tablete, spunand ca acesta ar fi un pas spre cresterea performantei. Ministerul se afla acum la faza de redactare a acestui proiect, care va fi finantat cu fonduri europene. Ecaterina…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a spus intr-un interviu pentru HotNews ca nu vrea examen de admitere in liceu, asa cum cer multe dintre liceele centenare. Ministrul argumenteaza ca admiterea computerizata este unul dintre lucrurile care merg bine in sistemul de educatie. Andronescu…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anunțat, sambata, ca 55.000 de elevi nu au luat note peste cinci la Evaluarea Nationala de clasa a VIII-a, in 2018, precizand ca a cerut specialistilor date statistice pentru a afla unde gresesc acesti elevi, in ciclul primar sau cel gimnazial.Citește…