Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Starbucks, prezent din 2007 pe piata locala, a deschis a treia cafenea din zona Pipera din Capitala, cel mai aglomerat hub corporate din Bucuresti, ajungand sa opereze in total 42 de unitati in Romania.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca noua parcare cu plata de la Super 2000 a inceput sa dea roade. Potrivit edilului, numai intr-o saptamana au fost inregistrate incasari de peste 10.000 de lei. In opinia sefului Primariei ...

- Unul dintre cei mai mari discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, inaugureaza primul sau magazin din Romania, la Oradea, in data de 21 septembrie, in urma unei investitii de peste 150.000 de euro.

- Lucrarile de modernizare vor continua in mai multe unitati de invatamant de pe raza municipiului Targu Jiu si dupa 10 septembrie, cand va incepe noul an scolar. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, controalele in scoli au fost realizate ...

- Mai multe locuri de joaca din Targu Jiu vor fi modernizate in perioada urmatoare. Autoritațile locale vor astfel ca micuții care se recreeaza in acele spații sa nu fie puși in pericol. 14 locuri de joaca vor fi reabilitate in totalitate și dotate cu noi componente. Valoarea investiției este de 770 de…

- Așa cum anunțam in urma cu o saptamana, Piața centrala din Zalau va fi deschisa marți, recepția lucrarii urmand sa fie facuta in aceeași zi. Lucrarile de amenajare au ajuns la final in acest obiectiv de interes major pentru zalauani, dupa ce constructorii au reușit sa rezolve o serie de probleme majore,…

- Așa cum anunțam in urma cu o saptamana, Piața centrala din Zalau va fi deschisa marți, recepția lucrarii urmand sa fie facuta in aceeași zi. Lucrarile de amenajare fiind aproape terminate in acest obiectiv de interes major pentru zalauani. In prezent se lucreaza la finisaje, la ultimele elemente de…

- La data de 19 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 39 de ani, din comuna Slivilești, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 67 Pieptani, Calnic, din direcția Motru spre Targu Jiu, avand o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.…