Se deschide portalul 999! De ce 09.09.2019 e o zi puternica si luna septembrie este speciala? De asemenea, data de 9 septembrie 2019 este una foarte puternica. Deschiderea portalului energetic 999 pe care nu l-am experimentat de ceva vreme, presupune mai mult magnetism, mai multa intelepciune, mai multa actiune, mai multe oportunitati. Vibratia numarului 9 presupune incheierea unui ciclu si deschiderea altuia, presupune regenerarea, reintoarcerea la origini. Pot aparea furtuni la orizont, dar cum actionezi in fata lor depinde de tine. Pot aparea suisuri, coborasuri, pot aparea intrebari la care n-ai raspunsuri. Iar tot ce trebuie sa faci este sa te dezvolti, sa devii mai puternic,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Moment aniversar la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, unde, sambata, 7 septembrie, la ora 9.30, debuteaza ediția cu numarul 50 a Cupei Litoralului la tenis de camp. Evenimentul va avea loc in baza sportiva a unitații de invațamant unde, cu fonduri de la Primaria Municipiului Constanța, au…

- Moment aniversar pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi de echipa sa, devenea...

- Seful Politiei Iasi, Costel Gitlan, a reusit performanta deosebita de a se face cunoscut in toata tara. Un adevarat personaj. A facut ocolul internetului. Ce mai incoace si incolo...era sa spun un adevarat erou! Dar, nu! Costelus s-a facut doar cunoscut. Atat. Care au fost insa faptele care l-au facut…

- ZILELE MEȘTERILOR POPULARI editia a III-a In centru (langa Judecatoria Harlau) 17-18 august 2019 Deschiderea oficiala: sambata, 17 august, orele 11:00 Organizatori Primaria Orasului Harlau Asociatia Mesterilor Populari din Moldova Partener media: Radio Iași

- In perioada 1-4 august, județul Argeș gazduiește Campionatul Mondial de Kaiac-Canoe pentru Juniori U23 Sprint, la Complexul Sportiv Național CNS Bascov – Budeasa. Deschiderea oficiala va avea loc in data de 31 iulie, de la ora 19, in Piața Vasile Milea din municipiul Pitești, unde delegațiile de sportivi…

- Premierul Justin Trudeau a salutat, miercuri, la Montreal, in deschiderea summitul UE-Canada, progresul pe care il reprezinta, in opinia sa, acordul de liber-schimb CETA, in timp ce presedintele Consiliului European Donald Tusk a apreciat ca Ottawa este "cel mai apropiat partener transatlantic" al Uniunii,…

- Simona Halep a prezentat trofeul castigat la Wimbledon fanilor din arena londoneza, ea fiind felicitata si de Ducesa de Cambridge, Kate Middleton.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "Ai jucat extraordinar, a fost un meci minunat", i-a…

- Timp de doua saptamani, cotidianul ZIUA de Constanta, in calitate de partener media intr un proiect cultural inedit, a oferit cititorilor sai ocazia de a i cunoaste, rand pe rand, prin intermediul unor mini interviuri realizate de drd. Anastasia Stoiciu, pe toti cei 30 de expozanti portretizati de prof.…