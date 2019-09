Se deschide o nouă piață volantă, la Timișoara Vești bune pentru timișoreni. Piețe SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, anunța ca se va deschide o noua piața volanta, de unde pot fi cumparate legume și fructe direct de la producatori. Noua piața volanta va funcționa in cartierul Soarelui, pe str. Oglinzilor, in locul fostei piețe din zona, incepand cu data de 26 […] Articolul Se deschide o noua piața volanta, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

