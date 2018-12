Deschiderea aplicatiei Start-Up Nation 2018 are loc joi, 27 decembrie, la ora 10, dupa ce procedura de implementare a editiei 2018 a programului a fost publicata in Monitorul Oficial. Aplicatia va ramane deschisa timp de 30 de zile lucratoare. Alocatia financiara nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA […] The post Se deschide aplicatia Start-Up Nation 2018 si va ramane deschisa timp de 30 de zile lucratoare appeared first on eMaramures .