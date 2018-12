Se deschid pârtiile de schi din Poiana Brașov (Social) Din acest week-end se va putea schia in Poiana Brașov, șase partii oferind condițiile necesare pentru practicarea acestui sport. Astfel, partia Lupului, partea superioara, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri) și partea inferioara, in zona telescaunului Lupului (cel de 4 locuri), Drumul Roșu (integral), partea superioara a partiei Sulinar (partia Doamnei), cu ieșire spre Drumul Roșu, pe langa lacul de acumulare, partia Ruia,... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

