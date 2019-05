Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au anuntat, luni, ca resping toate solicitarile formulate de avocatii inculpatilor din procesul lui Liviu Dragnea, inclusiv cea de amanare, si ca judeca luni ultimul termen, informeaza...

- Ziua de luni, 20 mai, este una plina de emotii pentru presedintele PSD. ICCJ si CCR trebuie sa decida asupra unor cauze care vizeaza in mod direct viitorul lui Liviu Dragnea.ICCJ ia in discutie, luni, dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, dupa ce…

- Tudorel Toader a participat la lucrarile comisiei pentru legile justiției, care a adoptat, marți, raport favorabil pe proiectului de modificarea a Codului penal, in urma deciziei CCR, iar apoi a intrat in ședința cu Liviu Dragnea, in biroul acestuia, de la Camera Deputaților.Senatul ar putea…

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.

- Coaliția de guvernare decide luni soarta ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liviu Dragnea nu ascunde ca in PSD exista nemulțumiri fața de ministrul susținut de ALDE și ii da acestuia un termen de doua saptamani sa inchida subiectul ordonanțelor din domeniul Justiției.

