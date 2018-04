Se debirocratizeaza sistemul de educatie? Profesorii subliniaza si faptul ca realizarea raportelor le ocupa foarte mult timp, care ar putea fi folosit pentru a realiza activitati. La finalul anului trecut, ministrul Educatiei afirma: "Sunt foarte multe hartii pe care le fac profesorii, e o lupta continua cu hartiile, fapt care pentru Ministerul Educatiei Nationale este o prioritate zero debirocratizarea sistemului de educatie. Plecand de la foarte multe hartii care sunt cerute, pe diverse canale, de diferite entitati, avem foarte multa risipa in sistem, iar managementul timpului pentru fiecare cadru didactic este ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar Judetean Buzau organizeaza, la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzau, Olimpiada Nationala de Limbi romanice - Limba Franceza, in perioada 2-6 aprilie 2018, la care vor participa 291 de elevi calificati din toate judetele, 43 de profesori insotitori…

- PROVOCARE…Cadrele didactice din Vaslui ar putea fi remunerate cu pana la 6800 de euro. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza concurs de selectie pentru profesori romani pentru disciplinele engleza, franceza, istorie, romana, matematica, chimie, arte, care sa predea la Scoala Europeana de la Bruxelles,…

- In perioada 28 martie - 02 aprilie 2018 judetul Constanta va fi gazda pentru Olimpiada Nationala de Informatica sectiunea liceu. Suntem mandri ca Ministerul Educatiei Nationale, tinand cont de numeroasele rezultate meritorii obtinute de elevii constanteni la olimpiadele si concursurile nationale si…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (8 - 26 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 152.953…

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- Ministerul Educației rescrie toate Abecedarele. Ministerul Educației Naționale (MEN) rescrie to conținutul Abecedarelor, pentru care in prezent exista insa manuale print și digitale conforme programei școlare. Astfel, oficialii au decis sa nu prelungeasca contractele cu firmele care au facut manualele…

- „Liceul nu mai este ce-a fost odata”, este mesajul grupului „Undercover High”, care a trimis sapte adulti sa retraiasca timp de un semestru viata de liceul, in cadrul liceului Highland Park din Topeka, Kensas, scrie Business Insider. Adultii sub acoperire aveau varste cuprinse…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 – 2019, astfel ca pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, respectiv 2.735.500 de…

- Subiecte Româna simulare BAC 2018. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, în perioada 19 - 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018.

- Rezultatele la simularea probelor scrise de la evaluarea nationala urmeaza sa fie anuntate vineri. Reamintim ca Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale.

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Elevii și parinții au așteptat cu nerabdare aceasta zi! Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 – 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale. Notele obtinute de elevi sunt afisate, vineri (16 martie), de scolile in care elevii…

- Anul acesta nu sunt foarte multe posturi pentru debutanții care vor sa se titularizeze. In schimb, profesorii care sunt titulari in Dolj sau in alte județe vor putea scapa de detașare pe perioada determinata și iși pot gasi un nou ...

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 și 9 martie), in județul Salaj au fost completate 310 de cereri. Dintre…

- Cel putin 200.000 tineri NEETs (Not in Education, Employment or Training), care nu au un loc de munca si nu sunt cuprinsi in sistemul educational sau de formare profesionala, vor beneficia de informare si consiliere in vederea integrarii pe piata muncii, in educatie, formare sau antreprenoriat, informeaza…

- Cadrele didactice din 55 de scoli din Dambovita au decis sa boicoteze simularea Evaluarii Nationale. Decizia a fost luata prin referendum intern al Sindicatului Liber Invatamant Dambovita. Profesorii au decis sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala nemultumiti de faptul ca in unele cazuri…

- Ministrul Educatiei face un apel catre profesori sa renunte la boicotarea simularii evaluarii nationale de luni, amintindu-le ca "tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018". "Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Mai exact, Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in…

- In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) arata boicotul nu este o soluție, mai ales ca salariile…

- Profesorii boicoteaza simularea examenului de evaluare nationala. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati medicale…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018, transmite ministerul.…

- Luni și marți, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare vor fi suspendate integral în județele Dolj și Ilfov, respectiv în Capitala, potrivit unui anunț al Ministerului Educației Naționale (MEN). RECOMANDARE: ALERTA METEO! CONSTANȚA și alte județe intra de…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca inarmarea acelor profesori care au pregatire militara sau pregatire speciala, dupa masacrul de saptamana trecuta din Florida, “ar rezolva problema instant”, relateaza Reuters.

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, marti, structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 &ici...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- Sindicatele din invațamant au decis declanșarea unor noi proteste. Primele acțiuni vor avea loc miercuri și joi la ministerul Muncii. FSLI avertizeaza ca problemele cu care se confrunta profesorii sunt mari, iar in lipsa dialogului proteste de amploare vor putea avea loc in toata țara. FSLI a anunțat…

- Atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida a lasat în urma zeci de familii îndurerate și copii traumatizați, care povestesc clipele de groaza prin care au trecut dupa ce un elev exmatriculat a deschis focul. Masacrul de la liceul din Florida a început miercuri în…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Știinte ale Educatiei a lansat un nou chestionar online, avand ca tema proiectele de planuri-cadru pentru invatamantul liceal.In perioada 6-20 februarie 2018, elevii, parintii, cadrele didactice, inspectorii scolari, dar si alte categorii de ...

- "Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura…

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat timp de o saptamana o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019. In cadrul acestei consultari parinti, profesori si elevi au avut ocazia sa-si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu si Basescu, printre GREII chemati la audieri in comisia SRICursurile semestrului al doilea…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru al Cercetarii, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) si director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi din cadrul Facultatii de Mecanica.Nicolae Burnete s-a nascut in 4 iunie 1960…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza o procedura de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, in perioada 22 ianuarie - 2…

- Liviu Pop a precizat ca, din datele pe care le are in acest moment, exista toate avizele pentru respectiva reglementare, punctand totodata faptul ca s-a intarziat nepermis de mult aceasta hotarare. Declaratiile sale au venit in contextul in care mai multi directori de scoli si dascali din…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019. Consultarea se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar, potrivit ...

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019, intrebarile fiind adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, oficialul precizeaza: “Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii decembrie 2017.…

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor in scoli, iar cadrele didatice vor alege auxiliarele care vor ajunge pe bancile elevilor, iar parintii isi pot exprima acordul cu privire la utilizarea acelor materiale. Procedura este inclusa in ROFUIP.

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca la timp salariile profesorilor. Reacția liderului liberal vine dupa ce, spune aceasta, inspectoratele școlare au primit inștiințari despre faptul ca profesorii iși vor primi salariile cu o intarziere de cinci zile. Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca…

- Probele orale pentru prima sesiune la Bacalaureat 2018 vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului facut public de Ministerul Educatiei Nationale.