- Turcia a informat miercuri Consiliul de Securitate al ONU ca operatiunea sa militara din nordul Siriei va fi "proportionata, masurata si responsabila", inaintea reuniunii cu usile inchise in care cei 15 membri ai forului vor discuta ofensiva declansata de Ankara, transmite joi Reuters. Consiliul de…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Presedintele Comisiei Europene,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sâmbata ca țara sa va lansa o operațiune militara în nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i îndeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters, preluata…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…