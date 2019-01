Stiri pe aceeasi tema

- Ca la inceputul fiecarui an, salariile minime pe economie pentru romani au fost anunțate. Astfel cei care lucreaza in sectorul casnic precum bonele, menajerele și ingrijitoarele vor caștiga conform urmatorului tabel.

- Liviu Dragnea a declarat ca a cerut ca ministrul de Externe Teodor Meleșcanu sa ceara ambasadorilor prezentarea unei analize care sa cuantifice rezultatele muncii lor din punctul de vedere al avantajelor pentru statul roman, analiza pe care nu a primit-o nici pana in prezent, scrie Mediafax.…

- Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat sa desfasoare activitati independente: oportunitati convenabile (23%), continuarea unei afaceri de familie (16%), practica uzuala in domeniu (15%), ore de munca flexibile (11%), imposibilitatea de a gasi un loc de munca (11%) si la…

- Peste 228 de milioane de angajati figurau, in 2017, in tarile Uniunii Europene, din care aproximativ 33 de milioane desfasurau activitati independente, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat…

- Un pas important in salvarea populației de ras din Slovenia, Croația și Italia a fost facut astazi, prin cooptarea Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, in calitate de colaborator, in cadrul proiectului european LIFE Lynx, coordonat de Serviciul Forestier Sloven. Proiectul LIFE Lynx este susținut…

- O femeie in varsta de 40 de ani din Italia, care lucreaza ca instructor de fitness, s-a casatorit cu ea insași dupa ce s-a plictisit sa il aștepte pe acel „Fat-Frumos” sa apara in viața ei.

- Lucrurile marete se fac cu pasi mici Vesti bune pentru micutii speciali din orasul nostru: centrul logopedic Little Kids isi deschide portile luni, 12 noiembrie, incepand cu ora 13. Acest centru este menit sa vina in ajutorul copilasilor cu tulburari comportamentale, atat prin clasicele sedinte de terapie,…

- Rascoala lui Horea a avut un larg ecou în strainatate. Din Austria pâna în Portugalia, din Germania pâna în Italia s-au publicat brosuri, calendare, articole de presa, rapoarte diplomatice, gravuri înfatisându-i pe conducatorii rascoalei. Oameni de cultura…