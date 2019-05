Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica, la emisiunea Viața Satului, de la TVR, unde a fost invitat alaturi de ministrul agriculturii Petre Daea, dublarea subvenției pentru tomate de anul viitor de la 3000 la 6000 de euro și extinderea programului de subvenție la castraveți, ardei și vinete.…

- Primariile vor putea aloca bani de la buget pentru organizarea de evenimente și targuri pentru Ziua naționala a vinului și a gastronomiei, care se va sarbatori in ultima duminica a lunii octombrie, potrivit unei legi promulgate astazi de președintele Klaus Iohannis. Iohannis a semnat decretul de promulgare…

- Vicepreședinte al PSD și lider al PSD Maramureș, Gabriel Zetea, susține ca incidentele de la procesul lui Liviu Dragnea au enervat electoratul PSD, care nu va mai suporta aceste tensiuni și arata ca ii este teama de ceea ce se va intampla, daca cei din PSD vor ieși in strada.Citește și: Liviu…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Liviu Dragnea este grabit. Intenționeaza sa declanșeze in mare viteza o remaniere extinsa. In acest sens, a și facut nominalizari. In schimb, premierul Viorica Dancila apasa puternic pe frana. Din perspectiva ei, remanierea va avea loc mai tarziu. Dupa europarlamentare.…

- Timp de o ora, Pamantul s-a odihnit, aseara! Sau cel putin asta a fost dorinta celor care au participat la un eveniment devenit deja traditie. Ora Pamantului a stins lumina pret de 60 de minute ca un mesaj al celor care militeaza pentru salvarea planetei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca in a doua parte a lunii Guvernul ar putea adopta o ordonanța de urgența care sa completeze OUG 114/2018, dupa ce vor fi gasite soluții acceptate de toate parțile din domeniile bancar, energie și operatorii de telefonie mobila. ”Am avut in ultima…

- Eugen Tomac a anunțat, joi, ca ÎCCJ a trimis la Curtea Constituționala sesizarea PMP legata de neconstituționalitatea înființarii Biroului Electoral Central în perspectiva alegerilor europarlamentare. Acesta spune ca daca CCR admite sesizarea atunci vor fi invalidate toate deciziile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila au, la aceasta ora, discutii pe tema nominalizarilor pentru functiile de ministrii la Transporturi si Dezvoltare, anunta Romania TV. Potrivit sursei citate, sunt negocieri si discutii cu privire la cele doua ministere. Pentru Transporturi…