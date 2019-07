Stiri pe aceeasi tema

- Noi, aștia care am ramas aici și cand a fost nasol, suntem mai puțin valoroși decat aia care au plecat peste granițe. Aveam, pana la un anumit moment al vieții mele, posibilitatea de a revendica cetațenia franceza. Dar de ce aș fi facut-o atunci? Ne pregateam sa intram in UE. Vedeam, cu ochii minții,…

- Dublul standard de calitate este inca descoperit in magazinele din tara, de cele mai multe ori de romanii care muncesc in strainatate si se intorc mai des acasa, mai ales acum ca a venit vara. Vad ca unele produse, cu care s-au obisnuit in vest, sunt de calitate inferioara la noi, cu toate ca amenzile…

- Anunț important pentru membrii comisiilor de votare de la alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție. Primaria Timișoara informeaza ca incepand de marți, 11 iunie, președinții și ceilalți membri ai celo peste 200 de secții de votare deschise in 26 mai iși vor putea primi indemnizațiile.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Frasin, ca romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in strainatate.

- Romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor, prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in alte țari, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O posibilitate, un mecanism de transfer mult mai facil al fondurilor pe care romanii care sunt…

- Acasa, de Paște: e visul romanilor plecați la munca in strainatate. Mulți dintre ei reușesc sa se intoarca in țara, de sarbatori. Cele cateva zile petrecute cu familia le dau energie pentru a putea merge mai departe.

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, a spus, marți, ca și-ar dori ca tinerii din Romania sa nu mai plece in strainatate și a facut apel la romanii plecați la munca sa se intoarca acasa, iar autoritațile sa le creeze locuri de munca in țara lor, transmite corespondentul MEDIAFAX. IPS…

- ​Chiar daca e loc de mini-vacanta de Paste si 1 mai, majoritatea românilor au decis sa-si petreaca sarbatorile acasa. Peste 84% dintre ei spun ca nu vor pleca de Paste, iar trei sferturi dintre ei au decis ca vor petrece si 1 mai tot acasa, potrivit unui sondaj realizat de Provident în perioada…