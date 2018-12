Se dau bani pentru fermieri. Guvernul a alocat peste 104 milioane de euro Suma va fi repartizata astfel: 1,54 milioane de euro (7,182 milioane de lei) pentru specia bovine, categoria bivolite de lapte, 12,075 milioane de euro (56,315 milioane de lei) pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, 90,5 milioane de euro (422,072 milioane de lei) pentru specia bovine, categoria vaci de lapte si 27.000 de euro (125.922 lei) pentru specia viermi de matase. In ceea ce priveste cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, acesta se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la efectivul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, o Hotarare prin care s-a stabilit plafonul de 104,142 milioane de euro, respectiv 485,695 milioane de lei, ce se va acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic Ministerul Agriculturii a trimis in avizare interministeriala un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea unui plafon in valoare totala de 104.141.500 de Euro (485.695.127 lei) destinat crescatorilor de animale. Fondurile se refera la anul…

- Potrivit proiectului, fondurile se refera la anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, scrie stiripesurse.ro. HG-ul care urmeaza sa ajunga pe masa Guvernului prevede ca sumele vor fi repartizate astfel: Citeste si Ancheta in cazul prim-ministrului:…

- Vești bune pentru fermieri! Peste 1 miliard de euro a ajuns in conturile fermierilor declarați elibigili in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2018, potrivit datelor furnizate de Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Suma totala de 1.062.267.990 euro a fost asigurata…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 17.10.2018, au fost platiți 191.799 fermieri, in cadrul campaniei de plați in avans pentru anul 2018, suma autorizata la plata fiind in valoare de 51.180.962,95 euro. Reamintim ca APIA a demarat acordarea plaților…

- Marți, in prima zi a campaniei de plați in avans a subvențiilor, in cadrul schemelor de plati directe, un numar de 102.077 de fermieri au primit primele tranșe in valoare de peste 28,6 milioane de euro, potrivit Agenției de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), scrie Mediafax.Platile…

- In ședința de Guvern din 4 octombrie 2018 a fost aprobata hotararea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima…

- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul ministerului . "Valoarea maxima totala a schemei pentru…