Stiri pe aceeasi tema

- "MADR informeaza ca beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala, care au incheiat contracte de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019, vor primi in conturile bancare in data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor…

- Cei care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019 pentru proiecte de investiții Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurala care au incheiat contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat, miercuri, ca fermierii romani isi pot asigura culturile impotriva fenomenelor climatice nefavorabile cu bani europeni prin Programului National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2020, fondurile totale disponibile pentru intreaga perioada de…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale reaminteste solicitantilor de fonduri europene nerambursabile ca in aceasta perioada sunt deschise mai multe sesiuni de primire a cererilor de finantare prin intermediul unor submasuri (sM) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020…