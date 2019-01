Stiri pe aceeasi tema

- respectiv 75 de ani de casatorie (3.000 lei) Din 4 februarie 2019, DOSARELE pentru Premiul ANIVERSAREA CASATORIEI 25, 50 și 75 de ANI se vor depune la punctul de lucru al CSMB din Dr. Taberei Incepand cu data de luni, 4 februarie 2019, DOSARELE pentru Premiul ANIVERSAREA CASATORIEI 25, 50 și 75 de…

- Primaria Capitalei va cumpara sau va construi noi imobile in care sa poata invața elevii din cele 11 școli care funcționeaza inca in regim de trei schimburi. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat miercuri in ședința Consiliului General al Municipiului București, potrivit Mediafax. Aproximativ…

- Marti, 11 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa, Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu Primaria Generala a Municipiului București (PMB) au lansat oficial “Bucharest Start-Up City”. Proiectul face parte dintr-un protocol de colaborare mai aplu ce vizeaza promovarea…

- Locuitorii din București și județul Ilfov vor primi 500 de lei pe luna de la Primaria Capitalei, ca decont pentru combustibilul pe care il consuma daca folosesc in comun un autoturism personal pentru deplasarea in aceeași direcție, catre București sau catre Ilfov, potrivit unui proiect de hotarare aprobat…

- Bucureștenii care au implinit varsta de 100 de ani sau mai mult vor primi, din bugetul Capitalei, 5.000 de lei, alaturi de o placheta onorifica, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului București. Premiul de 5.000 de lei va fi acordat de Primaria Capitalei,…

