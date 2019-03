Se dau ajutoare financiare consistente de la stat. Cine sunt beneficiarii Se dau bani de la stat pentru agricultori. "Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, Hotararea pentru completarea articolului 10 din HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Pentru asigurarea continuarii aplicarii schemei de ajutor de stat in anul 2019, se completeaza prevederile articolului 10 din H.G. nr.1174/2014, cu un alineat nou, alin.(6), care cuprinde suma de 580.000.000 lei alocata pentru plata ajutorului de stat, ce se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii H.G. nr.1174/2014", se arata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

