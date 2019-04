Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta partial in mai multe zone din jurul Bucurestiului, dar si din cartierul Colentina, in ziua de duminica, 7 aprilie 2019, intre orele 10:00 si 18:00, intrucat E-Distributie Muntenia deruleaza un proiect de modernizare a statiei electrice de transformare…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta partial in mai multe zone din jurul Bucurestiului, dar si din cartierul Colentina, in ziua de duminica, 7 aprilie 2019, intre orele 10:00 si 18:00, intrucat E-Distributie Muntenia deruleaza un proiect de modernizare a statiei electrice de transformare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ezitat sa spuna daca PSD va indemna votanții sai sa mearga la referendumul pe justiție care va avea loc pe 28 mai."Mi se par chiar teme foarte bune. Eu nu imi permit sa recomand nimanui nimic. Le transmit colegilor susținatorilor mei ca nu suntem de acord sa se…

- Banca Mondiala estimeaza pentru Romania, in acest an, o creștere economica de 3,6% in Romania și de 3,3% in 2020, ușor mai sus decat estimarile din ianuarie, de 3,5% in acest an și de 3,1% in 2020.Datele apar in documentul „Noutati economice pentru Europa și Asia Centrala” al Bancii Mondiale,…

- Un bebeluș de 6 luni a murit la Spitalul de Pediatrie Ploiești, unde ajunsese cu febra foarte mare. Mama adoptiva a copilului spune ca a fost lasata 4 ore pe hol fara sa i se comunice starea micuțului, iar cand a intrebat de ce nu este dus la București, medicii i-au spus ca nu au cu ce, conform Mediafax.Citește…

- E-Distribuție Muntenia deruleaza un proiect de modernizare a stației electrice de transformare Afumați, astfel ca este nevoita sa intrerupa parțial alimentarea cu energie electrica, in ziua de duminica, 7 aprilie 2019, intre orele 10 și 18, in unele zone din mai multe localitați limitrofe Bucureștiului.…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) se pregateste pentru sezonul de zgura, partea preferata a anului calendaristic, dar presa internationala nu mai are aceeasi incredere in ea precum in anii trecuti.Chiar daca jucatoarea din Constanta e vazuta cu prima sansa la Roland Garros 2019, americanii de…

- A fost scandal in toata regula in Capitala, dupa o șicanare in trafic. Mai mulți tineri s-au luat la bataie cu pumnii și picioarele, dar și cu bate. Tinerii care se fugareau printre mașini au speriat participanții la trafic, care nu au știu cum sa reacționeze la scenele violente petrecute la intersecția…