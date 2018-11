Stiri pe aceeasi tema

- Deputații din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor au adoptat marti un amendament la ordonanța privind circulatia pe drumurile publice, potrivit caruia se suspenda permisul de conducere la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum prevede legislatia in vigoare. Modificarea are toate șansele sa…

- Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputaților și lider al PSD Buzau, susține ca nu a avut o confruntare fizica cu Liviu Dragnea, așa cum susțin deputații din opoziție, insa recunoaște o discuție mai aprinsa cu liderul PSD.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea cearta VIOLENTA cu Marcel Ciolacu,…

- Deputatii vor vota, miercuri, Legea pentru combaterea spalarii banilor. Comisia Juridica a adoptat raport favorabil cu amendamente potrivit carora oganizatiile minoritatilor nu raporteaza catre stat lista beneficiarilor finali, iar Oficiul de spalare a banilor va raporta lunar la ANAF tranzactii…

- Camerei Deputatilor va vota, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…

- Camerei Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care interzice afisarea in public a cadourilor oferite la jocurile de noroc. Initiativa mai prevede ca toate castigurile neridicate de participantii la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana devin venituri ale institutiei.

- Deputații juriști incep, marți, dezbaterile privind proiectul de aprobare a OUG 6/2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica in procesele penale. Respingerea OUG ar putea conduce la revizuirea anumitor probe in dosare, potrivit ministrului Justiției, scrie Mediafax.Comisia…

