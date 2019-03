SE DĂ LEGE: Şoferii pot alege când să le fie suspendat permisul Deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu a initiat un proiect de lege prin care soferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, intr-un interval de un an de la data contraventiei. In 2017, Baisanu s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins in timp ce gonea pe soselele din Bacau, desi avea permisul de conducere suspendat. Baisanu conducea cu viteza de 142 km/h cand a fost surprins de aparatul radar. „In cazul suspendarii provizorii a permisului auto, conducatorul auto poate sa-si aleaga perioada suspendarii, potrivit faptei contraventionale pe care a savarsit-o. Conducatorul auto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

