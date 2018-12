Stiri pe aceeasi tema

- Soferii vor putea fi amendati pe baza inregistrarilor video primite de la participantii la trafic, potrivit unui proiect de lege depus joi in Parlament. Inițiatorul proiectului de lege, deputatul USR Mihai Botez, le transmite șoferilor ca, pana cand proiectul va ajunge in dezbatere in comisiile de specialitate…

